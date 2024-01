俄羅斯中部罕見爆發警民衝突　抗議維權人士遭判刑

▲俄羅斯中部巴什克爾托斯坦地區示威民眾17日與警方爆發激烈衝突。(圖/路透社)



文/中央社莫斯科17日綜合外電報導

俄羅斯國營媒體報導,巴什克爾托斯坦地區示威民眾今天與警方爆發激烈衝突。由於俄國當局在俄烏戰爭期間對異議人士強力打壓及實施嚴苛的反示威法,街頭抗議在俄國十分罕見。

俄羅斯新聞社(RIA Novosti)引述巴什克爾托斯坦(Bashkortostan)官員表示,已針對「大型暴亂」成立刑事案件,這項罪名最高可判處15年有期徒刑。他建議民眾「迷途知返,不要自毀前程」。

Bashkortostan right now. One of the poor provinces of Russia. Of course, its governor is fully supportive of war & hateful of the "decadent" West. And of course, his daughter lives in Austria.#RussiaIsCollapsing #StandWithUkraine pic.twitter.com/HqhkbSTMM4