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賀賴清德當選「台灣總統」被嗆多讀書　菲律賓回罵中國卑劣粗俗

小馬可仕賀賴清德當選「台灣總統」被嗆多讀書　菲律賓回罵中國卑劣粗俗

▲小馬可仕祝賀賴清德當選台灣總統此舉竟引發中國強烈抗議，要他「多讀讀書」。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

2024總統大選落幕，民進黨候選人賴清德當選總統，各國政要紛紛祝賀，包括菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）15日晚也發表賀文，文中還提到「台灣總統」一詞，相當罕見，此舉竟引發中國強烈抗議，要他「多讀讀書」。對此，菲律賓國防部長17日回嗆，認為中國發言卑劣粗俗，不僅侮辱小馬可仕和菲國，也是自我貶低。

小馬可仕賀賴清德當選「台灣總統」被嗆多讀書　菲律賓回罵中國卑劣粗俗

▲菲律賓國防部長鐵歐多洛。（圖／達志／美聯社）

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）發布聲明表示，「不幸的是，中華人民共和國外交部發言人自甘墮落，做出如此卑劣粗俗的發言，侮辱我們的總統和菲律賓國民，在此過程中進一步貶低她自己，以及她所代表的部會和政黨」。

他更表示，「但話說回來，身為一個享有民主社會特權、權利和自由的國家與人民，對於一個跟我們的生活方式格格不入，且總是對國家批准的宣傳與假資訊誇誇其談的政黨和政府系統代言人，會做到這個地步、如此沒格調，我們一點也不應該驚訝」。

鐵歐多洛表示，中國外交部發言人的言論「與品牌形象相符」並認為這是不幸的，「但我本人並不驚訝。我們，還有全世界，不應有更高的期望」。菲律賓總統小馬可仕於15日晚間在社群平台X代表菲律賓人民，恭賀總統當選人賴清德成為下任「台灣總統」，並期待未來密切合作、強化共同利益、促進和平，確保人民的繁榮。

小馬可仕賀賴清德當選「台灣總統」被嗆多讀書　菲律賓回罵中國卑劣粗俗

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／達志／美聯社）

由於菲律賓在1975年和中華民國斷交後就奉行一個中國政策，小馬可仕賀文出現「台灣總統」一詞，被認為與菲律賓的一中政策相悖，對此菲國外交部隔天發表聲明，指小馬可仕發布賀文是為感謝台灣接受近20萬菲律賓海外勞工，並成功舉行民主流程，「儘管如此，菲律賓重申一個中國政策」。

雖然菲律賓做出說明，但是中國外交部發言人毛寧16日又痛批菲律賓「違反一個中國原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所作政治承諾，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已於第一時間向菲方提出強烈抗議」，甚至建議小馬可仕要「多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論」，除此之外，北京還召見菲律賓駐中國大使吉米（Jaime FlorCruz）表達不滿。

小馬可仕賀賴清德當選「台灣總統」被嗆多讀書　菲律賓回罵中國卑劣粗俗

▲為了對抗中國在南海具侵略性的行動，菲律賓加強與鄰國的關係，預計今年第一季和日本簽署相互准入協定（RAA），另外還會加強開發南海島礁，強化實際統治的島礁防務。（圖／達志／美聯社）

菲律賓與中國的近幾個月在南中國海的爭議海域上衝突不斷，引發區域緊張情勢升高，由於兩國都主張在南海擁有主權，並指控對方在這個具戰略意義的水道採取挑釁行為。為了對抗中國在南海具侵略性的行動，《路透社》和《美國之音》在15日引述鐵歐多洛的說法，菲律賓會加強與鄰國的關係，預計今年第一季和日本簽署相互准入協定（RAA），允許雙方在彼此領土部署軍隊，另外還會加強開發南海島礁，強化實際統治的島礁防務，使其更適合軍隊駐守。

小馬可仕賀賴清德當選「台灣總統」被嗆多讀書　菲律賓回罵中國卑劣粗俗

▲菲律賓國防部長17日回嗆，認為中國發言卑劣粗俗，不僅侮辱小馬可仕和菲國，也是自我貶低。（圖／翻攝自X）

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