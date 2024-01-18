去年訪台自稱對中鷹派　前英相特拉斯爆「祕密遊說加快軍售中國」

▲英國前首相特拉斯（Liz Truss）自稱對中鷹派。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

曾在去年5月訪問台灣的前英國首相特拉斯（Liz Truss），自稱對中鷹派，結果最新曝光的文件顯示，她去年8月曾秘密遊說英國政府，加快向中國出售國防裝備。

政治新聞網站Politico取得特拉斯私人信件，她曾在去年8月撰寫私人信件給商業和貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch），要求加快國防設備製造商「里契蒙國防系統」（Richmond Defence Systems）向中國出口地雷處理設備的審批程序。專家曾表示，這些設備可能會被作為入侵台灣時使用。

特拉斯在這封2023年8月15日發出的信中寫道，「我是代表我的選民寫這封信的，該選民向中國供應商品的許可證申請是在2023年3月1日首次提交，如果您能加快（簽發）許可證，我將不勝感激。」

特拉斯一向以對中鷹派議員自居，對中的強硬立場一直是她的政治核心理念，無論是她在擔任英國外交大臣或首相期間。報導指出，她在寫信給巴登諾克前3個月，也就是2023年5月還曾訪問台灣，敦促首相蘇納克將中國列為對英國的國安威脅，並將台灣描述成對抗中國的全球自由之戰前線。

特拉斯還在信中警告，阻止向中國出售軍事裝備意味著數百萬美元的銷售損失，而里契蒙國防系統認為，「如果沒有獲得許可，中國人就會直接進行逆向工程，自己進行生產。」

里契蒙國防系統位於特拉斯的選區南諾福克（South West Norfolk），她的發言人堅稱，特拉斯只是在進行作為議員的工作，「她總是向政府部門處理選民的案件並跟進，以獲得選民所需的答案。」

▲副總統賴清德去年5月18日接見特拉斯。（圖／總統府提供）

專家和其他保守黨議員也表示，特拉斯的行為可能威脅台灣和英國的國家利益。下議院外交委員會主席克恩斯克恩斯（Alicia Kearns）指出，掃雷設備受到嚴格出口管制是有充分理由的，「積極遊說向一家受到北京當局脅迫的中國企業出口軍民兩用技術，違背了我們的國家利益，當然也違背了我們的盟友台灣的利益。」

英國智庫亨利傑克遜協會（Henry Jackson Society’s Asia Studies Centre）研究員斯賓克（Darren G. Spinck）則說，儘管英國目前對中國的武器禁運不包含掃雷設備，但允許出口是一種魯莽行為，因為台灣去年春天向美國購買了地雷分配系統，「據報道，這些裝備將用於部署反坦克地雷，以擊退（解放軍）的兩棲登陸。」

英國的中國戰略風險研究所（China Strategic Risks Institute）執行長安德魯葉（Andrew Yeh）表示，「如果英國政府官員不考慮這些進入中國的設備，最終會被用於入侵台灣的風險，那就太天真了。」

他也提到，中國目前正在加強軍事現代化，隨著台灣的國際形象提高與美國的軍售，北京當局正在與時間賽跑，「在這場競賽中，每一分鐘都很重要，因此加快中國的能力，即使只是幾個月，也不應被視為無關緊要。」