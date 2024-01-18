　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

去年訪台自稱對中鷹派　前英相特拉斯爆「祕密遊說加快軍售中國」

▲▼ 英國前首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國前首相特拉斯（Liz Truss）自稱對中鷹派。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

曾在去年5月訪問台灣的前英國首相特拉斯（Liz Truss），自稱對中鷹派，結果最新曝光的文件顯示，她去年8月曾秘密遊說英國政府，加快向中國出售國防裝備。

政治新聞網站Politico取得特拉斯私人信件，她曾在去年8月撰寫私人信件給商業和貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch），要求加快國防設備製造商「里契蒙國防系統」（Richmond Defence Systems）向中國出口地雷處理設備的審批程序。專家曾表示，這些設備可能會被作為入侵台灣時使用。

特拉斯在這封2023年8月15日發出的信中寫道，「我是代表我的選民寫這封信的，該選民向中國供應商品的許可證申請是在2023年3月1日首次提交，如果您能加快（簽發）許可證，我將不勝感激。」

特拉斯一向以對中鷹派議員自居，對中的強硬立場一直是她的政治核心理念，無論是她在擔任英國外交大臣或首相期間。報導指出，她在寫信給巴登諾克前3個月，也就是2023年5月還曾訪問台灣，敦促首相蘇納克將中國列為對英國的國安威脅，並將台灣描述成對抗中國的全球自由之戰前線。

特拉斯還在信中警告，阻止向中國出售軍事裝備意味著數百萬美元的銷售損失，而里契蒙國防系統認為，「如果沒有獲得許可，中國人就會直接進行逆向工程，自己進行生產。」

里契蒙國防系統位於特拉斯的選區南諾福克（South West Norfolk），她的發言人堅稱，特拉斯只是在進行作為議員的工作，「她總是向政府部門處理選民的案件並跟進，以獲得選民所需的答案。」

▲▼副總統賴清德18日接見英國前首相特拉斯(Liz Truss)下議員。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德去年5月18日接見特拉斯。（圖／總統府提供）

專家和其他保守黨議員也表示，特拉斯的行為可能威脅台灣和英國的國家利益。下議院外交委員會主席克恩斯克恩斯（Alicia Kearns）指出，掃雷設備受到嚴格出口管制是有充分理由的，「積極遊說向一家受到北京當局脅迫的中國企業出口軍民兩用技術，違背了我們的國家利益，當然也違背了我們的盟友台灣的利益。」

英國智庫亨利傑克遜協會（Henry Jackson Society’s Asia Studies Centre）研究員斯賓克（Darren G. Spinck）則說，儘管英國目前對中國的武器禁運不包含掃雷設備，但允許出口是一種魯莽行為，因為台灣去年春天向美國購買了地雷分配系統，「據報道，這些裝備將用於部署反坦克地雷，以擊退（解放軍）的兩棲登陸。」

英國的中國戰略風險研究所（China Strategic Risks Institute）執行長安德魯葉（Andrew Yeh）表示，「如果英國政府官員不考慮這些進入中國的設備，最終會被用於入侵台灣的風險，那就太天真了。」

他也提到，中國目前正在加強軍事現代化，隨著台灣的國際形象提高與美國的軍售，北京當局正在與時間賽跑，「在這場競賽中，每一分鐘都很重要，因此加快中國的能力，即使只是幾個月，也不應被視為無關緊要。」

ET快訊
獨／「北海道女婿」出事了！　跨海賣合利他命觸法遭罰
52歲台中警值班猝逝！　警列隊敬禮場面哀戚
快訊／26歲國道警「陳屍廁所」！　頭部有槍傷
快訊／佳娜生了！　女兒遺傳長腿大眼
手搖店明免費送100杯！　全台門市都有
LINE官方發重要公告！　登入方式減一
快訊／台中七期無預警停電！逾千戶受影響　5處紅綠燈故障
農曆年前發錢！15項給付今起入帳　發放時間一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿諾史瓦辛格下飛機「遭德國海關扣留」　因一支手錶狂噴120萬罰款

25歲正妹遭59歲男友射殺　監視器拍到她生前「故意藏2支手機」

新加坡男來台灣玩「第一天就昏迷」淪植物人狀態　醫療費破155萬

川普手上驚見「不明紅斑」爆熱議　若再贏新罕布夏州將創1紀錄

凱特王妃腹部開刀！頭部7cm疤痕舊照曝光　BBC：她病情嚴重

快訊／東京39層大樓起火濃煙狂竄　2人陽台求救

《不存在的房間》真實版！　他囚禁女兒24年「性侵產7子」竟有望假釋

2015年來首次！　岸田文雄擬4／10赴美進行國是訪問

葉門叛軍「青年運動」列恐怖組織！　美國再發動第4輪攻擊

賀賴清德當選「台灣總統」被嗆多讀書　菲律賓回罵中國卑劣粗俗

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

阿諾史瓦辛格下飛機「遭德國海關扣留」　因一支手錶狂噴120萬罰款

25歲正妹遭59歲男友射殺　監視器拍到她生前「故意藏2支手機」

新加坡男來台灣玩「第一天就昏迷」淪植物人狀態　醫療費破155萬

川普手上驚見「不明紅斑」爆熱議　若再贏新罕布夏州將創1紀錄

凱特王妃腹部開刀！頭部7cm疤痕舊照曝光　BBC：她病情嚴重

快訊／東京39層大樓起火濃煙狂竄　2人陽台求救

《不存在的房間》真實版！　他囚禁女兒24年「性侵產7子」竟有望假釋

2015年來首次！　岸田文雄擬4／10赴美進行國是訪問

葉門叛軍「青年運動」列恐怖組織！　美國再發動第4輪攻擊

賀賴清德當選「台灣總統」被嗆多讀書　菲律賓回罵中國卑劣粗俗

幫周杰倫慶生「在9.2萬人前出糗」！劉畊宏：祝永不止血 釣出壽星秒回8字

北海道首間Outlet「千歲Outlet Mall Rera」將熄燈　租約到期不續約

中菲舉行南海磋商機制會議　同意管控仁愛暗沙局勢

美媒曝厄文真的想再聯手詹皇　兩人今對決意外「相撞」他重摔

阿諾史瓦辛格下飛機「遭德國海關扣留」　因一支手錶狂噴120萬罰款

金城武30年前「幫她拿麥克風」4萬人朝聖！網見表情有亮點：好幸福

逼正妹穿短裙「尾牙陪客倒酒」　現場變酒店！網看傻：淫業部

告白女同學被拒還說「想抱妳睡」　男學生被判拘役30日

旅天下第50家門市1／24開幕！「50元福袋」全台開搶　抽日本機票

25歲正妹遭59歲男友射殺　監視器拍到她生前「故意藏2支手機」

智利飛機撞電桿「炸成火球」　墜高速公路機師亡4人傷

國際熱門新聞

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

半裸網美「圓盤遮奶」秒轉動　340萬網友定格找露點

全日空空姐機上遭咬傷　航班被迫返航

下藥迷暈老婆交7男性侵　母求法院輕判

女兒不給錢！印度父母「為22萬」殘忍殺害

賀賴當選台灣總統被嗆　菲律賓回罵中國

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

凱特王妃腹部開刀　至少住院10天

三寶駕駛打錯檔「高速倒車」　越南女嚇逃慘遭猛撞

Fed降息放鴿　美股收黑、台積電ADR反漲1.26%

英國王「攝護腺肥大」將手術　凱特王妃腹部開刀住院2周

福岡機場又出事　客機誤闖死路受困

更多熱門

相關新聞

手搖飲王者！PTT推「1家老字號」：基本茶打趴全台

手搖飲王者！PTT推「1家老字號」：基本茶打趴全台

台灣手搖飲十分盛行，有愈來愈多品牌推出，民眾的選擇也更加多樣，就有網友好奇，在眾多品牌之中，「手搖飲王者是誰？」貼文一出，不少網友點名老品牌「50嵐」，多年來用料，品質都很穩定，最基本的茶款就很好喝，「從小喝到大，歷久不衰」。

新年式「Range Rover家族」上市

新年式「Range Rover家族」上市

挪威丹麥「暫停從台灣領養小孩」　衛福部：未接獲違法通報

挪威丹麥「暫停從台灣領養小孩」　衛福部：未接獲違法通報

反駁利誘諾魯一說　大陸外交部：有些東西是金錢買不到的

反駁利誘諾魯一說　大陸外交部：有些東西是金錢買不到的

歷史首架預警機遭擊落！

歷史首架預警機遭擊落！

關鍵字：

中國特拉斯國防台灣英國軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

「股匯雙殺」！台幣急貶　央行曝原因

20公升水桶塞滿50元！高雄男爽領18萬年終

好市多開鍘「寄生消費者」禁共享會員卡！

威力彩必中包牌法！實測9600元結果曝

新科立委最年輕僅30歲！　她一家三代都是立委

國中生割頸案被害媽媽哀慟發聲：今晚陪你看書

即／女主播霸凌遭解僱怒槓前東家　判決出爐

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面