波音又出事！布林肯專機「氧氣洩漏」　登機後急取消起飛

記者張方瑀/綜合報導

美國國務卿布林肯17日出席在瑞士舉辦的達沃斯(Davos)世界經濟論壇(World Economic Forum),沒想到當他準備返美時,搭乘的波音737專機居然出現嚴重故障,導致他被迫下機,一度滯留瑞士。

根據CNN報導,布林肯(Antony Blinken)與隨行人員17日準備離開瑞士時,他所搭乘的波音737專機居然出現氧氣洩漏的嚴重故障,導致他只能被迫下機等待,最後由美國空軍派遣另一架小飛機從布魯塞爾飛往蘇黎世,將布林肯載回華府,而其他隨行人員只能搭乘商業航班轉機返美。

美國國務院發言人米勒(Matt Miller)證實這架飛機出現故障,但布林肯仍會如期在當地時間17日晚間抵達華府,後續問題將交由空軍處理。

這是波音客機今年發生的第2起故障事件,阿拉斯加航空一架波音客機在5日起飛後不久,在1.6萬英呎的高空上艙門突然噴出,機身側面出現一處大洞,所幸未有人坐在附近座位,也未造成任何傷亡,而這也導致所有波音737 MAX 9機型全數停飛。

US Secretary of State Antony Blinken was briefly stranded in Davos, where he attended the #WEF24, after his plane experienced a ‘critical failure’ related to an oxygen leak https://t.co/BE55zARtUR pic.twitter.com/qLiFkuXu0k