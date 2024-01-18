波音又出事！布林肯專機「氧氣洩漏」　登機後急取消起飛

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿布林肯17日出席在瑞士舉辦的達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum），沒想到當他準備返美時，搭乘的波音737專機居然出現嚴重故障，導致他被迫下機，一度滯留瑞士。

根據CNN報導，布林肯（Antony Blinken）與隨行人員17日準備離開瑞士時，他所搭乘的波音737專機居然出現氧氣洩漏的嚴重故障，導致他只能被迫下機等待，最後由美國空軍派遣另一架小飛機從布魯塞爾飛往蘇黎世，將布林肯載回華府，而其他隨行人員只能搭乘商業航班轉機返美。

美國國務院發言人米勒（Matt Miller）證實這架飛機出現故障，但布林肯仍會如期在當地時間17日晚間抵達華府，後續問題將交由空軍處理。

這是波音客機今年發生的第2起故障事件，阿拉斯加航空一架波音客機在5日起飛後不久，在1.6萬英呎的高空上艙門突然噴出，機身側面出現一處大洞，所幸未有人坐在附近座位，也未造成任何傷亡，而這也導致所有波音737 MAX 9機型全數停飛。