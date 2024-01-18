　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯宣布「加強與北韓關係」　包含敏感領域合作

▲▼俄羅斯證實，金正恩受普丁邀請，將於最近幾天內訪俄。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯正在所有領域跟北韓加強發展關係。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社莫斯科17日綜合外電報導

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天說，俄羅斯正在所有領域跟北韓加強發展關係，其中還包括「敏感」領域。

路透社報導，北韓外交部長崔善姬昨天讚揚了與俄羅斯的同志般關係，然後在克里姆林宮和俄國總統普丁（Vladimir Putin）進行罕見的會談。北韓領導人金正恩去年曾邀請普丁前往北韓訪問。

當被問到在莫斯科的會談時，培斯科夫說道，雙方討論了朝鮮半島局勢，但主要焦點是發展雙邊關係。

培斯科夫告訴媒體：「朝鮮民主主義人民共和國是我們非常重要的夥伴，我們致力於進一步發展雙邊在所有領域的關係，包括敏感領域。」

自從2022年俄羅斯派兵入侵烏克蘭以來，普丁加深了跟北韓的關係，美國及其盟邦則譴責北韓向俄國運送大量飛彈協助作戰。

另外，俄羅斯外交部今天指出，預計普丁和伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）將很快簽署兩國之間的新條約，這項條約目前正處於商議的最後階段。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）告訴媒體，新條約將鞏固莫斯科和德黑蘭當局之間的戰略夥伴關係，並涵蓋雙方關係的各個領域。

ET快訊
新科立委最年輕僅30歲！　她一家三代都是立委
NBA重磅交易！暴龍送一哥到溜馬聯手新控球之神　換回3首輪籤
20公升水桶塞滿50元！高雄男存2年領18萬　郵局：無理由拒
陳建仁今總辭「蔡總統慰留」看守至520　藍營酸：政府淪空轉
週末寒流強如「霸王級」？　專家回應了：天氣極濕冷
全球首款AI手機！　三星Galaxy S24超強8亮點一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘋果奪回「最有價值品牌」　特斯拉跌出前10、輝達暴增163％最快

俄羅斯宣布「加強與北韓關係」　包含敏感領域合作

三寶駕駛打錯檔「高速倒車」　越南女嚇逃慘遭猛撞

馬克宏促生育政策　女權人士怒嗆：別管我們的子宮

半裸網美「圓盤遮奶」秒轉動！　340萬網友定格找露點

Fed降息放鴿　美股收黑、台積電ADR反漲1.26%

英國王「攝護腺肥大」將手術　凱特王妃腹部開刀住院2周

阿根廷極右總統米雷伊嗆：社會主義很危險

三上悠亞鬆口曝「與粉絲交往可能性」！開超嚴格條件：年薪640萬

全日空空姐飛機上「遭乘客咬傷」！航班被迫返航

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

矇眼讓陌生人將長髮剃光　男友淚崩你真的很漂亮

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

女子球棒隊

蘋果奪回「最有價值品牌」　特斯拉跌出前10、輝達暴增163％最快

俄羅斯宣布「加強與北韓關係」　包含敏感領域合作

三寶駕駛打錯檔「高速倒車」　越南女嚇逃慘遭猛撞

馬克宏促生育政策　女權人士怒嗆：別管我們的子宮

半裸網美「圓盤遮奶」秒轉動！　340萬網友定格找露點

Fed降息放鴿　美股收黑、台積電ADR反漲1.26%

英國王「攝護腺肥大」將手術　凱特王妃腹部開刀住院2周

阿根廷極右總統米雷伊嗆：社會主義很危險

三上悠亞鬆口曝「與粉絲交往可能性」！開超嚴格條件：年薪640萬

全日空空姐飛機上「遭乘客咬傷」！航班被迫返航

國中生割頸案被害媽媽哀慟發聲：今晚陪你看書　什麼時候可以回來

2028總統大選國民黨有誰？　郭正亮曝「她」最適合：很會做人

國光女神面癱「喝水漏風流出」痛哭　許薇安患貝爾氏麻痹症：1隻眼無法閉

5種補腦食物讓你思緒更清晰　更棒的是當零嘴吃也可以

蘋果奪回「最有價值品牌」　特斯拉跌出前10、輝達暴增163％最快

新科立委最年輕僅30歲！　她一家三代都是立委

NBA重磅交易！暴龍送一哥到溜馬聯手新控球之神　換回3首輪籤

巴黎奧運游泳比賽竟在室內橄欖球場　教練預告會破很多世界紀錄

52萬美妝網美GINA「肚子掛一圈肉」真實身材曝光！　粉絲嚇壞：太會藏

俄羅斯宣布「加強與北韓關係」　包含敏感領域合作

鸚鵡發音標準喊「救命啊～」　下一秒求救訊號網友全笑噴

國際熱門新聞

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

全日空空姐機上遭咬傷　航班被迫返航

下藥迷暈老婆交7男性侵　母求法院輕判

凱特王妃腹部開刀　至少住院10天

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

女兒不給錢！印度父母「為22萬」殘忍殺害

半裸網美「圓盤遮奶」秒轉動　340萬網友定格找露點

Fed降息放鴿　美股收黑、台積電ADR反漲1.26%

福岡機場又出事　客機誤闖死路受困

三寶駕駛打錯檔「高速倒車」　越南女嚇逃慘遭猛撞

英國王「攝護腺肥大」將手術　凱特王妃腹部開刀住院2周

日經：賴清德+川普是中國真正惡夢

更多熱門

相關新聞

半裸網美「圓盤遮奶」秒轉動　340萬網友定格找露點

半裸網美「圓盤遮奶」秒轉動　340萬網友定格找露點

日本H奶AV女優月妃紗羅日前在社群平台挑戰轉盤閃現，上身全裸並把圓盤放在胸前轉動，讓粉絲試著捕捉露點走光的瞬間，影片上線不到一天就逼近400萬次觀看，成人網美「ぽんちゃん」也緊抓「流量密碼」跟風，2天內也獲得超過340萬人次瀏覽。

杜拜奢華房市俄國人熱潮退　中國投資客大舉回歸

杜拜奢華房市俄國人熱潮退　中國投資客大舉回歸

福岡機場又出事　客機誤闖死路受困

福岡機場又出事　客機誤闖死路受困

擠下三星！蘋果成全球最大手機製造商

擠下三星！蘋果成全球最大手機製造商

日「輪島火災」現場挖出至少10具人骨！

日「輪島火災」現場挖出至少10具人骨！

關鍵字：

俄羅斯北韓金正恩普丁日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

威力彩必中包牌法！實測9600元結果曝

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

好市多開鍘「寄生消費者」禁共享會員卡！

好市多買生菜沙拉　女會員拆開嚇壞：有蝸牛

20公升水桶塞滿50元！高雄男爽領18萬年終

「股匯雙殺」！台幣急貶　央行曝原因

台中KTV私刑狂毆長髮少女　被逼自打15下還拳打腳踢潑冰水

史上第6大！八大行庫買超台股132億　聯電敲進1.45萬張最多

20年不敗女神落馬！蘇治芬爆：有人用3000元買3票

全日空空姐機上遭咬傷　航班被迫返航

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面