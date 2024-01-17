　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

三上悠亞鬆口曝「與粉絲交往可能性」！開超嚴格條件：年薪640萬

▲▼0803「TRE台北國際成人展」三上悠亞聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲三上悠亞近日鬆口曝與粉絲發展出戀情的可能性。（資料照／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

前日本AV女優三上悠亞，在轉戰成為AV女優前曾是偶像團體SKE48的成員，2023年正式引退，讓許多粉絲哀號。近日她在接受日本女諧星主持的節目《岩倉與吉住的節目》訪問時，坦承對於和粉絲發展戀情的可能性，不過也設下了收入條件，最低年薪至少要有台幣640萬元。

對於是否會與粉絲交往，三上悠亞給出了約50%的機率。她說明，這主要取決於粉絲的參與程度，表示那些每次都會出現在活動現場的鐵粉，她較難把這些人視為戀愛對象，只會當成死忠的粉絲。

▲▼0803「TRE台北國際成人展」三上悠亞聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲三上悠亞近日鬆口曝與粉絲發展出戀情的可能性。（資料照／記者黃克翔攝）

三上悠亞分享了過往的經驗，提到有粉絲經常出席她的活動，甚至有粉絲表達了希望和她在同一家公司工作的願望，對於這樣的「熱情」表現，她以及節目現場的嘉賓都顯得十分驚訝。

至於對未來伴侶的年收入期望，三上悠亞表示，她希望對方能有約3千萬日幣（約640萬新台幣）的收入，並坦言由於自己從未打過工，不太清楚平均收入水準。她進一步提到，理想中的伴侶年收入則高達1億日幣（約2,135萬新台幣），希望能2人可以一同工作和旅行，互相支持。

ET快訊
好市多生菜沙拉「有蝸牛在爬」！女會員回家一拆嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

三上悠亞鬆口曝「與粉絲交往可能性」！開超嚴格條件：年薪640萬

全日空空姐飛機上「遭乘客咬傷」！航班被迫返航

快訊／英凱特王妃突爆「腹部開刀」　至少住院10天

泰國煙火廠爆炸！黑色濃煙狂冒「建築被夷平」　至少20人死亡

男迷上換妻！下藥迷暈老婆交7男性侵　母「想兒子」求法院輕判

遭河水細菌感染…男罹患罕見淋巴水腫　右腳腫如「象腿」

福岡機場又出狀況　濟州航空波音737客機誤闖死路受困

掀棉被驚見「兄性侵親妹」　母目睹竟然不報案：怕孩子被抓去關

不滿女兒不給錢！印度父母「為22萬」殘忍殺女　兄忍痛揭發

空服員提醒「起飛前應禁戴耳機」！　5分鐘成生死關鍵

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

女子球棒隊

矇眼讓陌生人將長髮剃光　男友淚崩你真的很漂亮

上班遇劫！高雄姊妹機車雙載遭撞飛,　27歲妹當場死亡

三上悠亞鬆口曝「與粉絲交往可能性」！開超嚴格條件：年薪640萬

全日空空姐飛機上「遭乘客咬傷」！航班被迫返航

快訊／英凱特王妃突爆「腹部開刀」　至少住院10天

泰國煙火廠爆炸！黑色濃煙狂冒「建築被夷平」　至少20人死亡

男迷上換妻！下藥迷暈老婆交7男性侵　母「想兒子」求法院輕判

遭河水細菌感染…男罹患罕見淋巴水腫　右腳腫如「象腿」

福岡機場又出狀況　濟州航空波音737客機誤闖死路受困

掀棉被驚見「兄性侵親妹」　母目睹竟然不報案：怕孩子被抓去關

不滿女兒不給錢！印度父母「為22萬」殘忍殺女　兄忍痛揭發

空服員提醒「起飛前應禁戴耳機」！　5分鐘成生死關鍵

無窗套房月租5500！他猶豫「在鄉下算貴？」過來人：跟棺材87%像

2024年起走「九紫離火運」　命理師曝20年可能發財最旺7大產業

20公升水桶塞滿50元！高雄男存2年「爽領18萬年終」

快訊／查爾斯三世「攝護腺肥大」入院治療　白金漢宮：跟成千上萬男人一樣

高雄楠梓、小港41萬戶大停水　1／29起沒水用29小時

Oner大劣勢搶巴龍T1苦撐拚逆轉　Gen.G血脈壓制2-1奪首勝

《換乘2》海恩畫報「肌肉全被P掉」！　粉絲哀號：有比較好看

台灣小球迷「飛越6860哩」登NBA告白！哈登暖回愛心　網見一幕歪樓

台積電法說會今登場　董座劉德音退休、海外設廠成必考題

史上第6大！八大行庫買超台股132億　聯電敲進1.45萬張最多

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

國際熱門新聞

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

下藥迷暈老婆交7男性侵　母求法院輕判

全日空空姐機上遭咬傷　航班被迫返航

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

凱特王妃腹部開刀　至少住院10天

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

福岡機場又出事　客機誤闖死路受困

泰國煙火廠爆炸！建築被夷平已20死

日「輪島火災」現場挖出至少10具人骨！

起飛前應禁戴耳機！空服員：攸關生死

日經：賴清德+川普是中國真正惡夢

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

即／北海道新千歲機場2機碰撞！

更多熱門

相關新聞

韓網熱門／很看個人喜好的長髮男偶像合輯

韓網熱門／很看個人喜好的長髮男偶像合輯

南韓偶像們每次出輯為了帶來新鮮感，除了在髮色上會下很大的功夫以外，長短部分也很講究，近來更是出現了許多留長髮的男偶像，不過這樣的造型對粉絲來說被認為很看個人喜好，就有人整理出幾位長髮男偶像的照片，引起討論。

德德太紅！鄭運鵬PO「幼時嫩照」拚了

德德太紅！鄭運鵬PO「幼時嫩照」拚了

帥兒德德IG被挖出！粉絲數一夜超車鄭運鵬

帥兒德德IG被挖出！粉絲數一夜超車鄭運鵬

24歲AV女優陳屍家中！生前爆受嚴重性虐待

24歲AV女優陳屍家中！生前爆受嚴重性虐待

人氣女優香水純拋震撼彈　將無限期停工

人氣女優香水純拋震撼彈　將無限期停工

關鍵字：

三上悠亞粉絲鐵粉老司機AV女優

讀者迴響

熱門新聞

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

威力彩必中包牌法！實測9600元結果曝

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

好市多開鍘「寄生消費者」禁共享會員卡！

好市多買生菜沙拉　女會員拆開嚇壞：有蝸牛

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

台中KTV私刑狂毆長髮少女　被逼自打15下還拳打腳踢潑冰水

《單身地獄》官熙、慧善疑真交往

20年不敗女神落馬！蘇治芬爆：有人用3000元買3票

史上第6大！八大行庫買超台股132億　聯電敲進1.45萬張最多

「大寒」要來了！命理師點名「3星座」旺運20年

下藥迷暈老婆交7男性侵　母求法院輕判

2016霸王級寒流要來了！當年冷到停班課

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面