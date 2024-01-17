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男迷上換妻！下藥迷暈老婆交7男性侵　母「想兒子」求法院輕判

▲桃園市羅姓男子2021年與未滿16歲少女交往成為男女朋友，羅男明知少女未成年卻連續與少女發生親密關係，害少女懷孕被家人發現報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲新加坡一名男子下藥迷暈妻子後，與7男大玩換妻，而被判監禁。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者葉睿涵／編譯

新加坡一名男子在下藥迷暈妻子後，與另外7名男子大玩「換妻」遊戲，而被判監禁。如今，他的母親因為「思念兒子」而向法院提出上訴，卻被法院駁回。

據當地媒體《聯合早報》報導，現年42歲的J男在2010年至2018年間，與7名年齡介於37至53歲的男子大玩「換妻」。這些男子會在下藥迷暈妻子後，將妻子交給其他男子性侵。令人震驚的是，這些受害女子居然是在案件曝光後，才得知自己遭丈夫出賣，令她們大受打擊，其中甚至有人認為「不如死了更好」。

去年11月16日，新加坡法院判定，被告對被下藥和失去意識的女性作出不倫行為，違背了枕邊人對他們的信任，甚至讓受害人面對可能懷孕或感染性疾病的風險，而判這幾名男子13.5至22年的監禁，其中3人也必須受鞭刑。

今年1月17日，這起「換妻性侵」的主謀J男提出上訴，並提呈母親和妹妹寫的信件向法官求情。J男的母親寫道，由於丈夫身體不好，他們是沒有積蓄的年長者，因此無法幫兒子聘請律師辯護，而且他們非常思念兒子、想儘快跟兒子團聚，因此希望法官可以給兒子機會悔過。

不過，法官表示，被告所犯下的罪行非常嚴重，「雖然本庭不質疑母親的誠意，但也不能因為誠意輕判」，而駁回J男的上訴。

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