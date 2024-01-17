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奈及利亞爆炸79死傷　多棟房子垮了！汽車全毀驚悚現場曝光

▲▼ 奈及利亞奧約州一間私人民宅16日發生爆炸事件。（圖／路透）

▲私人民宅16日爆炸，多棟建築物遭到波及。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

奈及利亞奧約州一間民宅16日發生爆炸事件，附近多棟建築物受到強大衝擊力道影響倒塌或遭到破壞，居民紛紛驚慌跑到街上。州長17日表示，這起事件造成至少2人死亡、77人受傷。

▲▼ 奈及利亞奧約州一間私人民宅16日發生爆炸事件。（圖／路透）

▲▼爆炸事件造成2人死亡、77人受傷。（圖／路透）

▲▼ 奈及利亞奧約州一間私人民宅16日發生爆炸事件。（圖／路透）

綜合路透、馬卡報報導，這起事件發生在奧約州首府伊巴丹（Ibadan），在16日晚間7時30分左右，當地一間民宅內部擺放的爆裂物爆炸。目擊者宣稱，事發地點附近的多棟建築物都遭到波及，民宅、飯店、餐館無一倖免，窗戶被震碎，Ace Mall商場也出現部分天花板塌陷的狀況。

另有當地居民宣稱，在爆炸發生的那一刻，感覺到自己的房子也在晃動。也有人稱住處窗戶損毀。

州長馬金德（Seyi Makinde）事後透過聲明表示，整起事件造成2人死亡、77人受傷接受治療，大多數傷者已經出院，「安全機構初步調查顯示，非法礦工占據博迪賈（Bodija）的一間房子，在這裡擺放爆炸裝置，造成這起爆炸」，搜救行動正持續進行中，州政府將為失去家園者提供臨時住所。

▼經初步調查，礦工占據民宅後，在屋子內部擺放爆炸裝置，造成這起爆炸。（圖／路透）

▲▼ 奈及利亞奧約州一間私人民宅16日發生爆炸事件。（圖／路透）

▲▼ 奈及利亞奧約州一間私人民宅16日發生爆炸事件。（圖／路透）

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