搭機「廁所門卡死」乘客受困　空服員救不出！航空公司退費道歉

▲香料航空客機廁所門鎖故障，乘客受困1個多小時。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

印度香料航空（SpiceJet）16日一架從孟買飛往邦加羅爾（Bengaluru）班機機上的廁所門鎖故障，乘客受困1個多小時，但空服人員卻怎麼樣都無法把門打開，最終只好寫紙條塞進廁所，告知班機即將降落。航空公司已針對這起事件向乘客道歉，並全額退還機票費用。

新德里電視台報導，當時空服人員發現門鎖故障時，乘客早已受困其中，儘管多次嘗試把乘客救出來，但並未成功。此時的乘客因受困廁所陷入焦慮，空服人員為了讓乘客冷靜下來，便寫了一張紙條，並把紙條從廁所下方門縫塞進去。

這張紙條上寫著，空服人員已經努力嘗試，但仍無法把門打開，請勿慌張，班機再過數分鐘就會降落，請把馬桶蓋蓋上，在上面坐穩，稍後工程師就會過來。

在班機降落邦加羅爾之後，一名工程師設法把門打開，乘客隨即獲救，總計受困1個多小時。香料航空公司事後透過聲明表示，這名乘客後來接受醫療照護，除了對乘客造成不便表示遺憾與歉意，也會全額退還機票費用。