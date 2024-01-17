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日本航空社長為「海保機事故」道歉！　向5罹難隊員致哀

記者王佩翊／編譯

日本羽田機場2日發生海上保安廳定翼機與日本航空客機相撞事故，導致海保機上5人死亡，日本航空社長赤坂祐二稍早在記者會中正式就此次事故道歉，並向罹難的5名海保廳隊員致哀。另外，海上保安廳17日也首次舉行記者會，海上保安廳長官石井昌平則在記者會中謝罪道歉。

根據《日本新聞網》報導，日本航空社長赤坂祐二17日在記者會中，針對日航客機與海保機衝撞事故表示，「在新年期間發生如此重大的事件，造成社會大眾困擾，我司深感抱歉。」

赤坂祐二對於事故發生時不幸罹難的5名海保機隊員也同樣致上哀悼之意。他說，「在準備前往能登半島救災行動的途中，發生讓人心痛的事故，在此致上哀悼之意。」

此次事故中，日航客機上的379名機組人員與乘客全員安全脫困，被外媒稱為奇蹟。對此，赤坂表示，全都多虧了機組人員發揮了日常訓練的效果，同時也感謝當時在機上所有乘客的配合。

海上保安廳17日召開事故後的首場記者會，海保廳長官石井昌平表示，「對於此次事故造成大眾困擾，海保廳再次致上真心的歉意。元旦發生了令和6年能登半島地震，此次事故是在運送救援物資至災區的崇高任務中發生，身為海上保安廳長官，對於失去不可替代的隊員性命，深感悲痛。」

石井昌平強調，為了阻止類似事件再度發生，海上保安廳將持續強化安全對策，並根據事故調查結果，進行改良版的安全教育。

另一方面，日本航空稍早也宣布，社長赤坂祐二將會升任會長，而社長一職則由空服員出身的59歲專務鳥取三津子接任。

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