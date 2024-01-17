富到流油！汶萊國王1500億元超狂收藏曝　擁7000豪車「沒有買不起的」

▲汶萊蘇丹（右圖）排行全球最有錢的王室第二，寵愛的兒子阿布杜馬丁（左圖左）近日終結黃金單身漢生活。（翻攝IG@tmski）

圖文／鏡週刊

亞洲黃金單身漢、汶萊王子阿布杜馬丁（Prince Abdul Mateen）近日舉辦盛大的王室世紀婚禮，展現汶萊王室傲人的財力，備受世人矚目。據傳汶萊蘇丹擁有驚人資產，名下收藏超過7000輛私家車，總價值高達近50億美元（約等同於新台幣1500億元），成為全球擁有最多私家車的收藏家。

綜合外媒報導，汶萊王室財務實力雄厚，王室蘇丹坐擁20多架私人飛機和600多輛勞斯萊斯等，是全球擁有最多勞斯萊斯的人，據《南華早報》報導，他收藏的豪車涵蓋客製化的賓利、法拉利、寶馬和麥拉倫F1 LM，名下還有600輛勞斯萊斯、450輛法拉利和380輛賓利。

▲汶萊王子阿布杜馬丁開名車代步。（翻攝IG@tmski）

據《CarBuzz》報導，這些已公開的收藏品價值估計高達近50億美元，其中尤以價值約8,000萬美元的獨特賓利Dominator SUV、帶有地平線藍油漆和X88動力零件的獨特保時捷911、24克拉鍍金Silver Spur II等名車最受人矚目。

▲阿布杜馬丁曾在社群公開限量跑車LaFerrari。（翻攝IG@tmski）

汶萊蘇丹位居全球最富有王室的第二名，財產截至2022年為止已達300億美元（約合新台幣9480億元）。阿布杜馬丁十分受寵，目前王室繼承順位為第5，在IG擁有268萬粉絲追蹤，是頗具人氣的皇室成員。

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