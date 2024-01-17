甜嫁小13歲嫩夫！她披白紗目睹「新郎當眾被捕」　情緒崩潰送醫

▲奧地利一名新郎在婚禮現場被逮捕，當局飽受批評。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

奧地利一對新人原定13日共結連理，新娘岡都拉（Blonde Gundula）身穿白紗，準備嫁給小自己13歲的新郎時，卻眼睜睜看著移民警察闖入會場，把未婚夫逮捕，讓她情緒崩潰，甚至緊急送醫救治。消息傳出後，當地警方遭到猛烈抨擊。

Mein Bezirk等外媒報導，這起事件發生在維也納近郊的福森多夫（Vosendorf）。現場畫面顯示，新娘岡都拉一臉不敢置信，還試圖阻止警察，大喊「我有結婚的權利！」27歲新郎哈姆札（Hamza）則是臉色陰沉地聆聽警方說法。

當地媒體指出，哈姆札是庫德族人，2022年開始在奧地利生活，1年半前在叔叔經營的酒吧認識岡都拉，2人迅速墜入愛河，已經籌備婚禮好一段時間。不過，移民警察卻懷疑這段婚姻是「假結婚」，只因為他的庇護申請在婚禮10天前被駁回，就斷定對方採取這種策略，取得居留身分。

岡都拉是一名學者，出生於德國，已在維也納生活17年。她訴諸法律程序，試圖讓哈姆札盡快獲釋，並指控「移民警察的官方行動不符合比例原則」，也讓她的權利遭受侵犯，人生大事慘被貶低與踐踏。她受訪時談到未婚夫，忍不住潸然淚下，「他是如此可愛又敏感的人。這一切都太可怕了。」

岡都拉的律師克萊姆（Gregor Klemm）也批評當局手段嚴厲又不合法，「這種做法在20年前很常見，但被最高法院宣布非法，在那之後從未被實行過。」