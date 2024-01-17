挪威才喊卡　丹麥也停止從台菲泰等6國領養小孩

▲「丹麥國際收養」表示目前仍在處理36件領養程序，但未提供有關這些案件後續將如何發展的細節。（圖／CFP）

文／中央社哥本哈根16日綜合外電報導

挪威剛傳出暫停從台灣、泰國、菲律賓等國領養小孩，丹麥唯一的領養機構今天也表示，鑒於近來報導說有違規情事，機構已停止相關作業，丹麥人將無法再領養國外小孩。

法新社報導，「丹麥國際收養」（Danish International Adoption）機構在聲明中說，機構方面已「開始在管控下逐步結束促進國際收養的活動」。

在上述消息宣布前，丹麥社會事務部以涉及就業規範的違規情事為由暫停從6個國家領養小孩，「丹麥國際收養」目前與這6國有合作，包括捷克、印度、菲律賓、南非、台灣和泰國。

「丹麥國際收養」今天表示別無選擇，只能關閉。去年在外界擔憂可能存在欺詐情事的疑慮下，「丹麥國際收養」已停止從馬達加斯加領養小孩。

「丹麥國際收養」今天說：「就丹麥目前情況來看，國際收養活動不能再由像我們這樣的非政府組織（NGO）來運作。」

「丹麥國際收養」表示目前仍在處理36件領養程序，但未提供有關這些案件後續將如何發展的細節。

據美聯社和丹麥媒體The Local Denmark報導，過去10年來丹麥的國際收養人數暴跌。據「丹麥國際收養」說法，1970年代到2010年丹麥每年約領養400到500個小孩，過去3年減至20到40人。

與此同時，在媒體報導數起非法領養的事件後，挪威兒童、青年及家庭事務局（Bufdir）去年12月停止從菲律賓、台灣和泰國領養小孩，到了今年1月也不再允許從韓國領養小孩。

挪威兒童、青年及家庭事務局曾建議將所有國際領養活動凍結兩年，以待調查結果出爐，但政府排除這個可能性，並要求事務局盡快提交評估報告。