「裸睡」讓性生活更美好！　最新調查曝：還能睡更飽

▲美國一項調查發現，裸睡者的性生活更美好。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

美國寢具品牌「酪梨綠床墊」（Avocado Green Mattress）委託OnePoll進行調查後發現，習慣「裸睡」的人不僅更傾向獲得充足睡眠，也往往有著更美好的性生活，甚至將近3/4都認為，這種睡眠方式增進了與伴侶的性愛生活。

這項調查把2000名美國受試者分為2組，也就是習慣裸睡或習慣穿睡衣的人，並且透過一系列深入問題，調查各自的性格與行為差異。

結果發現，習慣穿睡衣就寢的人，較喜歡看劇情類或懸疑類電影，更傾向擁有早起習慣，也比較少做惡夢，但不到1/2認為自己的性生活美滿。

相較之下，習慣裸睡者通常個性外向、喜歡恐怖電影、性生活刺激，他們傾向形容自己「非常有自信」，更可能屬於夜貓子並且獲得更充足睡眠，高達2/3自認為性生活美滿，甚至將近3/4認為這能增進與伴侶的性事。但奇怪的是，他們也更常做惡夢。

▲睡眠品質對健康而言至關重要。（示意圖／CFP）