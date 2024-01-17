機上枕頭莫名濕濕的　夫妻發現自己「坐在尿中10小時」崩潰

▲乘客搭乘澳航，意外發現自己坐在尿中。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭一對夫妻搭乘澳洲航空(Qantas Airways)，從泰國曼谷前往澳洲雪梨航班上，發現放置在座位下方的物品莫名被浸溼，他們原本以為只是沾到水，後來才發現是尿，長達10小時的旅程幾乎坐在尿液中，最後成功獲得航空公司全額退款。

這對來自紐西蘭威靈頓的夫妻憤怒向《紐西蘭先驅報》表示，事件發生在上月30日，他們從曼谷搭乘班機計畫前往雪梨，「現在我們才知道，在長達10小時的旅程中，我們一直坐在尿液中」。

這對夫妻表示，他們上機後把航空公司提供的枕頭、耳機套、免稅袋等物品放在座位下方，後來拿起枕頭要使用時，意外發現枕頭濕濕的，他們以為可能只是沾到水，把枕頭擦乾後繼續使用，然而直到旅程快結束時，他們在座位下發現一件很濕的兒童內褲，才發現自己一直坐在尿中。

這對夫妻嚇得立即向空服人員反映，空服員表示他們會回報給向總公司，事後澳航計畫提供這對夫妻10,000 點澳航點數作為賠償，不過他們認為這無法彌補讓他們遭受「生物危害物質」的傷害，所以不願意接受，在雙方多次溝通後，最後終於獲得機票澳幣3827.95 元（近台幣8萬元）的全額退款。

澳航發言人表示，他們已經向乘客道歉並且全額退款，據他們了解，合作的曼谷清潔公司在飛機起飛之前，有對飛機進行清潔，目前正在調查事件發生原因。