洗腦「餓死見耶穌」！肯亞邪教奪403命　魔鬼牧師被控10罪名

▲瑪肯西（左）因誤導400多名信徒餓死，而被當局控以謀殺、恐怖主義等罪名。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

肯亞去年爆發一起恐怖案件，邪教領袖瑪肯西（Paul Nthenge Mackenzie）涉嫌以「得見耶穌」為名，慫恿信徒挨餓至死，導致400多人喪命。肯亞檢察官如今宣布，檢方計劃以謀殺和恐怖主義等10項罪名，對瑪肯西提出告訴。

據《衛報》報導，去年4月13日，當局意外在沙卡赫拉森林（Shakahola forest）發現第一批受害者，其中有人已經死亡，有些則一息尚存，但這些受害者都有個共同點，即身體非常削瘦虛弱。政府解剖死者後發現，這些受害者多數都是餓死的，但也有一些人是被勒死、毆打或窒息而死。

隨後，調查人員尋獲更多墳墓，最後確認受害人數多達403人，其中還有部分死者為兒童。當局循線追蹤後，發現這起案件與當地的邪教有關，自稱為牧師的瑪肯西慫恿信徒餓死「得見耶穌」，於是當局在4月中旬將瑪肯西逮捕歸案，但由於調查仍在持續，因此瑪肯西一直被延押至今。

一周前，法庭警告，若當局在14天內未能對瑪肯西提出告訴，那他們將不得不釋放他，因此檢方現在準備對瑪肯西與其他95名嫌犯提出謀殺、過失殺人、恐怖主義等10項的指控。檢方表示，「在對證據進行徹底分析後，檢察總長已確認我們有足夠的證據對95名嫌犯提出告訴。」

目前媒體還不清楚這95名嫌犯將被安排在什麼時候出庭，但檢察官承諾，當局會「迅速處理這起案件」。肯亞作為一個以基督教為主的國家，一直致力於規範不道德的教會，與打擊犯罪邪教。政府數據顯示，這個5300萬人口的東非國家，竟註冊了4000多家教堂。