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寒流發威！美特斯拉冷到充不了電　充電站擠爆成「電動車墓地」

▲▼芝加哥不少特斯拉因為天氣寒冷無法充電。（圖／翻攝自X）

▲芝加哥不少特斯拉因為天氣寒冷無法充電。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國芝加哥近來氣溫下探零下十多度，全城被皚皚白雪覆蓋，而這場酷寒也誕生了令人意想不到的受災戶，不少電動車因為低溫幾乎充不了電，讓車主叫苦連天。

綜合福斯新聞等美媒報導，隨著芝加哥迎來極端低溫天氣，不少電動車車主也面臨充電難題。他們的電動車因為低溫一直充電充不滿，導致許多人不得不在寒風中苦苦等待，也讓城內充電站排起了長長的隊伍，宛若一座「電動車墓地」。

車主比爾德（Tyler Beard）表示，他14日下午就來到充電站為他的特斯拉充電，「我昨天等了3小時，今天又等了3小時，但沒有電就是沒有電」。如今的充電站已陷入一片混亂，另一名車主米澤爾（Chalis Mizelle）也指出，「這是場災難，我最後放棄了我的車，叫朋友來載我回家。」

截至目前為止，特斯拉尚未回覆福斯新聞的置評請求，但芝加哥汽車貿易協會的比萊克（Mark Bilek）透露，所有電動車在極端低溫下都存在問題，因此他建議車主在充電前按下預調節按鈕，提前讓電池進入「預備狀態」，使其達到最佳溫度，才能好好充電。

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