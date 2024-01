寒流發威！美特斯拉冷到充不了電　充電站擠爆成「電動車墓地」

▲芝加哥不少特斯拉因為天氣寒冷無法充電。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國芝加哥近來氣溫下探零下十多度,全城被皚皚白雪覆蓋,而這場酷寒也誕生了令人意想不到的受災戶,不少電動車因為低溫幾乎充不了電,讓車主叫苦連天。

綜合福斯新聞等美媒報導,隨著芝加哥迎來極端低溫天氣,不少電動車車主也面臨充電難題。他們的電動車因為低溫一直充電充不滿,導致許多人不得不在寒風中苦苦等待,也讓城內充電站排起了長長的隊伍,宛若一座「電動車墓地」。

#NEWS: Tesla catches heat after several people were forced to abandon their cars at a Chicago charge station during freezing temps pic.twitter.com/ur1MMNcOSc