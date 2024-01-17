空服員提醒「起飛前應禁戴耳機」！　5分鐘成生死關鍵

▲空服員提醒，起飛前應認真觀看緊急逃生說明。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本羽田機場2日發生重大航空事故，一架日航客機在降落時，撞上誤闖跑道的海保機，導致5人死亡。而日航客機衝撞後雖爆炸起火，但是機上379人全員在18分鐘內安全疏散，達到0死亡的奇蹟，引發熱議。英國就有空服員透過專欄指出，應該要禁止乘客在起飛前佩戴耳機，強制所有人專心聆聽機上的安全解說與示範，才是維持飛行安全的重要方法。

一名空服員在《太陽報》的旅遊專欄分享了乘客在搭機時應該如何在緊急情況下提高自己的生存機率。他指出，「乘客對於空服人員的要求很高，但其實空服人員對乘客的要求很少」，只要做到一件非常簡單的事即可，但是大多數乘客都不願配合。

空服員表示，一個小小的動作將可能左右自己的生死，那就是在起飛前認真花5分鐘觀看緊急逃生解說與示範。他指出，乘客甚至不需要做什麼，只需要坐在自己的位置上，專心看著空服員或是影片示範即可。

▲空服員指出，其實只要在起飛前花5分鐘，就能在關鍵時刻發揮作用。（示意圖／CFP）



他說，當每次飛行開始之前，空服人員都會介紹飛機的安全功能，包含告知乘客緊急逃生出口，以及發生問題時乘客應該如何應對。安全示範通常非常密集有條理，能在最短的時間內告知乘客需要知道的一切，但是卻很少人會認真觀看，讓空服人員很困擾。

空服員無奈表示，「我們會覺得在沒有任何注意的情況下，站在機艙走廊表演一切很愚蠢，但最重要的是，我們知道，如果大家都不關心逃生示範，那在真的發生大事時，我們將會輸掉這場戰鬥。」他也指出，一個航班有超過百名乘客，但通常只有極為少數的人會認真看安全示範。

他直言，如果可以，希望能讓所有班機禁止乘客在安全帶指示燈熄滅前戴上耳機，因為這是非常危險的行為，一旦乘客對安全須知毫不在意，如果發生緊急情況則可能致自己於死地。

空服員提醒，就算是經常搭飛機的旅客也應該認真觀看，因為每架飛機的架構不一樣，逃生出口以及相關指示也都不同。他強調，從羽田機場的事件也可以看到，所有乘客配合機組人員的指示，並且將行李留在飛機上，的確有助於乘客更迅速地離開飛機，保障所有人安全。