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美國防部長秘密住院惹議！　搭救護車竟要求「不要鳴笛與閃燈」

▲▼美國國防部長奧斯汀因手術併發症住院，引發風波。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長奧斯汀因手術併發症住院，引發風波。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國五角大廈5日證實，70歲的國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）因為出現手術併發症住院，然而總統拜登與國防副部長希克斯（Kathleen Hicks）、奧斯汀的職務代理人對此毫不知情。如今更被爆出，奧斯汀的助理在元旦當天打電話叫救護車時，還特地要求救護人員「不要鳴笛與閃燈」，確保奧斯汀能夠秘密住院，讓這場風波越演越烈。

根據《路透社》取得的一段長達4分半的電話錄音顯示，奧斯汀的助理1月1日打電話給911時表示，「救護車來的時候可以不要閃燈跟鳴笛嗎？」並要求將奧斯汀送往馬里蘭州的華特•里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）。

事實上，奧斯汀1日因手術併發症引發疼痛而住院後，竟對眾人保密，就連他正在波多黎各度假的職務代理人、國防副部長希克斯也是在事發後4天，也就是1月5日才得知消息。

美國國防部發言人萊德（Pat Ryder）聲稱，對奧斯汀的病情保密是因為「幕僚長馬格薩門（Kelly Magsamen）生病，『無法在那之前發出通知』，因此直到周四（4日），馬格薩門才向副國務卿、國家部長、國安顧問發送通知。」

奧斯汀秘密住院的消息曝光後，也引發一場政治騷動，共和黨人直指奧斯汀怠忽職守，包含川普在內的共和黨人士更是呼籲解除奧斯汀的職務。對此，拜登仍為他緩頰稱，「儘管在此事上的確出現判斷失誤，但我對奧斯汀有信心。」

五角大廈督察長辦公室11日表示，將就對奧斯汀瞞著拜登與國會罹癌、動手術以及住院事實展開調查。

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