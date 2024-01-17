大韓航空、國泰航空班機碰撞　旅客苦等近12小時飛抵首爾

▲北海道新千歲機場發生國泰航空與大韓航空飛機相撞事故。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

日本北海道新千歲機場16日下午5時許發生大韓航空與國泰航空班機相撞意外，當時大韓航空班機機上乘客與機組人員共計289人，所幸全員平安。大韓航空這架航班原定下午2時就要起飛，因大雪延誤又發生事故，旅客只好等待替代班機，這也讓出發時間晚了將近12個小時，並於17日凌晨抵達首爾仁川。

綜合共同社、產經新聞等報導，這起飛機碰撞事故發生在日本時間16日下午5時30分左右，大韓航空這架客機被拖車拉上跑道，拖車因為積雪發生打滑，才導致客機左翼撞上國泰航空客機尾翼。

所幸大韓航空機上289人全員平安，國泰航空班機機上無人，兩架飛機均未發生火災或燃料外洩的情況。

大韓航空這架班機原定16日下午2時從北海道新千歲機場起飛，事發前受到降雪影響，起飛時間延誤3個半小時，加上飛機碰撞事故的影響，旅客只能滯留機場，等待替代飛機。根據Aviation Wire消息，替代飛機16日當地晚間11時45分抵達新千歲機場，並於17日凌晨1時58分載著旅客飛往韓國，在凌晨4時51分抵達首爾仁川。