吉他手「邊開腦邊演奏」手術畫面曝光　摘完腫瘤隔天就出院

▲邁阿密一間癌症中心進行清醒開顱手術,患者一邊彈吉他、一邊開刀。(圖/翻攝X@OGdukeneurosurg)



記者吳美依/綜合報導

美國佛州吉他手諾倫(Christian Nolen)被診斷出腦瘤,為了確保切除過程不會傷害手部運動靈巧性,在醫師建議下接受清醒手術,一邊開腦一邊演奏曲目,結果術後非常成功,不僅完全切除病灶,甚至在手術隔天就出院了。

福斯新聞報導,諾倫有一天開始注意到左側身體不聽使喚,尤其手部變得非常笨拙,甚至影響了彈吉他的能力,就醫後被驗出右側前額葉長腫瘤。

辛維斯特綜合癌症中心(Sylvester Comprehensive Cancer Center)腦瘤計畫主任科莫塔醫師(Dr. Ricardo Komotar)表示,諾倫需要開刀確認診斷結果、腫瘤類型及相對應的治療方式,如果能夠保持清醒,一邊彈奏吉他一邊切除腫瘤,還幫助醫師在盡可能切除腫瘤的同時,更好地評估並保護其手部靈巧性。

Rock Star plays guitar to assist with his brain tumor resection. What song would you request? From ⁦@Ricardokomotar⁩ pic.twitter.com/MAq6bc8057