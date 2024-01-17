卡達、法國斡旋成功！　以哈達成協議「允許人道主義救援」

▲流離失所的巴勒斯坦人在拉法過境點紮營暫住。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

在卡達與法國的積極斡旋之下，以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas ）達成協議，將向哈瑪斯關押的45名以色列人質提供緊急藥品，以換取更多人道主義救援進入加薩。

根據BBC、路透社報導，卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）表示，新達成的協議意味著，緊急藥品和其他人道主義援助將被送到加薩受影響最嚴重、最脆弱地區的平民手中，而作為交換，哈瑪斯將向被關押的以色列人質提供所需的藥品。

據了解，首批援助物資將在17日從卡達運往埃及，接著從拉法（Rafah）過境點進入加薩走廊，不過卡達未說明將向平民提供多少及何種援助。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，兩架卡達空軍飛機將於17日於埃及降落，飛機上載著以色列從法國購買的藥品，並在聲明中對所有提供幫助的人表達感謝。

法國外交部危機中心負責人法利歐（Philippe Lalliot）表示，這項協議已進行了數周，最初的想法來自於一些以色列人質的家屬，後續由法國組裝的特殊醫療包裹將透過紅十字國際委員會協調，送到45名以色列人質手上。

哈瑪斯去年10月襲擊以色列後，引發以色列的全面反攻，根據加薩衛生部數據，目前已經有2.4萬名巴勒斯坦人喪生，其中大部分是婦女和兒童。巴勒斯坦官員表示，加薩有85％的人口流離失所，儘管有更多援助正進入加薩，但聯合國人道主義負責人也稱，現在的局勢是無法容忍的。