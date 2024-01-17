12歲男童驚聞身世真相　「爸爸」竟然是哥哥！感人結局網淚崩

▲男網友因為父母離婚不願照顧剛出生的小孩，最後由他承擔扶養弟弟，把他當自己兒子養。（示意圖，pexels）



圖文／鏡週刊

叫了12年的爸爸居然是哥哥？一名12歲男童某天突然被父親告知2人其實是兄弟，當年父母離異後，2人都不肯照顧小孩，於是他獨自承擔照顧弟弟的責任，成為他的法定監護人，2人一直用父子的身分生活，直到男童長大，才決定告知他真相。

一名男網友在論壇Reddit發文表示，自己與弟弟年紀相差23歲，當年他23歲時，父母決定離婚，當時弟弟才4個月大，但父母都不想照顧小孩，最後原PO跳出來承擔扶養弟弟的責任，成為弟弟的監護人。

事後原PO與21歲的女友結婚，自己也生了2名子女，他一直把弟弟當作自己小孩扶養，弟弟也以為他是自己的親生父親，叫他爸爸，而原PO父母也極少跟他們來往，弟弟則在不知真相的環境下順利長大。

然而當弟弟12歲時，親友卻提醒原PO應該盡早告知弟弟真相，以免弟弟從別人嘴巴知道這件事，反而會造成無可彌補的衝擊。原PO與妻子深入討論後，她卻認為應該維持目前原PO在弟弟面前的「父親形象」。最後原PO掙扎考量後，仍認為弟弟有權知道自己身世，於是在求助專業輔導意見後，選擇告訴弟弟真相。

原PO召開家庭會議，安排9歲兒子和4歲女兒與12歲的弟弟都到場，他先向弟弟表達自己對他的愛，強調自己深愛所有的孩子，「沒有任何東西可以改變我對他的愛」，可是弟弟得知真相卻崩潰，哭著質問為何把他蒙在鼓裡，讓原PO心碎安慰弟弟：「只是想保護你，對不起，希望你能原諒我」。

事後弟弟一度與原PO關係疏遠，不僅不再跟他在公園踢足球，也拒絕跟他說話，直到某天2人獨處時，弟弟才吐露心聲，「我知道你不是我的親生父親，但我想讓你知道，你是全世界最好的爸爸」。讓原PO感動到抱住弟弟。最後原PO表示，弟弟還需要時間來接受這個事實，他也為弟弟安排了心理輔導，他承諾自己將努力成為一位「好爸爸」。不少網友也紛紛留言祝福，「很高興事情進展順利」，部分網友則感動不已，表示自己感覺眼淚在眼眶打轉。

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