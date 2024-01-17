日本街頭「撿到紅包」被狂賀新婚快樂！　網笑：原來日本也知

▲日本網友在地鐵站外撿到一枚紅包。（圖／翻攝自X／@tenkiya）



記者張方瑀／綜合報導

有一名日本網友在東京一處地鐵站外，發現一枚落在地上的紅包袋，他隨即撿起來並拍照po上社群網站詢問。沒想到照片卻引來網友一片留言大喊恭喜，並說明這是特殊的「冥婚」習俗，台灣網友也開玩笑表示，「冥婚能拿到日本護照嗎？」

日本網友いずみん在東京上野御徒町車站附近撿到一枚紅包，上面還印有大大的囍字，誤以為這是一枚信封的他，撿起來後拍照po到社群網站X上，沒想到卻引來大批日本網友留言表示，這是台灣特有的冥婚習俗，還紛紛開玩笑恭喜原po新婚快樂。

網友們留言表示，冥婚是台灣的都市傳說，「恭喜你們結婚」、「新婚快樂」、「這真的是你不該撿起的東西」、「這是帶你進入魔界的卡牌」、「跪求後續發展」、「這真的是一個陷阱呀！」

粉絲專頁日本省錢小站將貼文轉發至臉書，有許多台灣網友驚呼，沒想到日本人居然知道冥婚的習俗，也讓人想起去年強檔熱片《關於我和鬼變成家人的那件事》的劇情，「冥婚能拿到日本護照嗎？」、「推薦他們看鬼家人」、「毛毛想移民」、「旋轉 跳躍 我閉著眼（唱）」、「日本人怎麼這麼懂」。