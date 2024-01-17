馬斯克喊話要特斯拉25％股權　揚言「寧願在外部打造AI」

▲馬斯克擔心被特斯拉董事會推翻。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉創辦人馬斯克先前賣掉特斯拉部分股份收購推特（現為X），最近他開始抱怨手中握有的特斯拉股份太少，讓他感到不安心，甚至揚言「寧願到外部製造新產品」。他想要巨額份額的股票，想將持股從13％提升至25％。

CNN報導，馬斯克15日在X上發布了一連串的推文，他說在沒有25％投票控制權的情況下，不會願意推動特斯拉成為AI和機器人的業界領袖，「（現有持股）足夠到發揮影響力，但又沒有多到我不能被推翻。」

馬斯克進一步揚言，「如果是這樣的話，我寧願在特斯拉以外的地方生產產品。」面對外界質疑已有約13％特斯拉股份的他，為何還會要求一份龐大的薪酬方案，馬斯克回應，「你似乎還不明白，特斯拉不只是一間新創公司，而是十幾間新創公司的集合。只要看看特斯拉和通用汽車做的是什麼事就好。」他說若擁有股票本身就有足夠的工作動力的話，那其他在特斯拉持股占比和他差不多的公司老闆，「像是富達（Fidelity，資產管理公司）和其他人，為什麼他們都沒現身工作？」

▼特斯拉機器人已經學會摺衣服。（圖／翻攝X）

Tesla’s Optimus robot can fold a shirt better than I can.



Side note: I’m terrible at folding shirts lol pic.twitter.com/shysSTs6j1 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 15, 2024

馬斯克先前持有的特斯拉股份超過20％，但他2022年10月賣掉一部分持股，斥資440億美元（約新台幣1.4兆元）買下當時的推特，特斯拉持股也降至15％以下。

特斯拉現在仍是電動車業界的領導者，但全球競爭正在加劇。馬斯克說公司的未來全仰賴AI與機器人。2022年1月，他在與華爾街分析師的通話中提到，他相信特斯拉打造人形機器人的目標，是該公司最重要的科技研發項目，「長遠來說，我認為人形機器人的潛力將遠遠大過電動車事業。」

事實上，馬斯克已有多年未更新薪酬方案，2018年公布他的薪酬方案內容，總額值560億美元（約新台幣1.76兆元），這是歷史上最大包的CEO薪酬方案，大到股東們在2022年對馬斯克和特斯拉發起訴訟，目前該官司仍在等德拉瓦州商業法院的裁決。

▲馬斯克要求25％的特斯拉持股。（圖／路透）



馬斯克15日表示，他和特斯拉正在等待該項裁決結果出爐，才會決定是否同意新的薪酬方案，「我要說特斯拉董事會很棒。之所以現在沒有新的『薪酬方案』，是因為我們還在等待法院的裁決。」

馬斯克解釋之所以會把「薪酬方案」加上下引號，主要是他擔心持股太少，對公司發揮的影響力太少，而且害怕持有特斯拉大量股份的資產管理公司，如富達和貝萊德，可能會削弱他改造公司的能力，「如果我掌握25％股權，就代表我有影響力，但只要投票反對我的股東是支持我的股東的2倍，我就能夠被推翻。但只有不到15％的話，支持或反對的比例就會很容易被可疑的利益團體接管。」