　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克喊話要特斯拉25％股權　揚言「寧願在外部打造AI」

▲▼馬斯克。（圖／路透）

▲馬斯克擔心被特斯拉董事會推翻。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉創辦人馬斯克先前賣掉特斯拉部分股份收購推特（現為X），最近他開始抱怨手中握有的特斯拉股份太少，讓他感到不安心，甚至揚言「寧願到外部製造新產品」。他想要巨額份額的股票，想將持股從13％提升至25％。

CNN報導，馬斯克15日在X上發布了一連串的推文，他說在沒有25％投票控制權的情況下，不會願意推動特斯拉成為AI和機器人的業界領袖，「（現有持股）足夠到發揮影響力，但又沒有多到我不能被推翻。」

馬斯克進一步揚言，「如果是這樣的話，我寧願在特斯拉以外的地方生產產品。」面對外界質疑已有約13％特斯拉股份的他，為何還會要求一份龐大的薪酬方案，馬斯克回應，「你似乎還不明白，特斯拉不只是一間新創公司，而是十幾間新創公司的集合。只要看看特斯拉和通用汽車做的是什麼事就好。」他說若擁有股票本身就有足夠的工作動力的話，那其他在特斯拉持股占比和他差不多的公司老闆，「像是富達（Fidelity，資產管理公司）和其他人，為什麼他們都沒現身工作？」

▼特斯拉機器人已經學會摺衣服。（圖／翻攝X）

▲▼特斯拉機器人已經學會摺衣服。（圖／翻攝X）

馬斯克先前持有的特斯拉股份超過20％，但他2022年10月賣掉一部分持股，斥資440億美元（約新台幣1.4兆元）買下當時的推特，特斯拉持股也降至15％以下。

特斯拉現在仍是電動車業界的領導者，但全球競爭正在加劇。馬斯克說公司的未來全仰賴AI與機器人。2022年1月，他在與華爾街分析師的通話中提到，他相信特斯拉打造人形機器人的目標，是該公司最重要的科技研發項目，「長遠來說，我認為人形機器人的潛力將遠遠大過電動車事業。」

事實上，馬斯克已有多年未更新薪酬方案，2018年公布他的薪酬方案內容，總額值560億美元（約新台幣1.76兆元），這是歷史上最大包的CEO薪酬方案，大到股東們在2022年對馬斯克和特斯拉發起訴訟，目前該官司仍在等德拉瓦州商業法院的裁決。

▲馬斯克曾指示工程師，關閉克里米亞海岸的星鏈系統。（圖／路透）

▲馬斯克要求25％的特斯拉持股。（圖／路透）

馬斯克15日表示，他和特斯拉正在等待該項裁決結果出爐，才會決定是否同意新的薪酬方案，「我要說特斯拉董事會很棒。之所以現在沒有新的『薪酬方案』，是因為我們還在等待法院的裁決。」

馬斯克解釋之所以會把「薪酬方案」加上下引號，主要是他擔心持股太少，對公司發揮的影響力太少，而且害怕持有特斯拉大量股份的資產管理公司，如富達和貝萊德，可能會削弱他改造公司的能力，「如果我掌握25％股權，就代表我有影響力，但只要投票反對我的股東是支持我的股東的2倍，我就能夠被推翻。但只有不到15％的話，支持或反對的比例就會很容易被可疑的利益團體接管。」

ET快訊
爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請
IU睽違4年多宣布來台！　「首度攻上小巨蛋」連唱2天
29歲同志男神宮澤冰魚「搞大女星肚子」！認：沒要結婚只是伴侶
南警劈腿4女偷拍性愛片！又考上警察　實習2個月遭評不合格
鴻海旗下京鼎官網遭駭！對客戶、員工勒索　目前仍未修復
感冒喝什麼好得快？　營養師：「4飲品」比開水有效

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！　RFA：供電不足

若烏俄戰爭持續　普丁：烏克蘭「國家地位」將面臨嚴重打擊

西班牙媒體社論評大選結果：台灣鞏固民主

卡達、法國斡旋成功！　以哈達成協議「允許人道主義救援」

美專家分析賴清德當選：台海短期穩定長期變數多

馬斯克喊話要特斯拉25％股權　揚言「寧願在外部打造AI」

日本街頭「撿到紅包」被狂賀新婚快樂！　網笑：原來日本也知

布林肯談台灣大選　重申「確保台海和平、現狀不變」

男子闖平交道「又看錯方向」遭火車撞死！　恐怖畫面曝光

挪威暫停從「台韓菲泰4國」領養小孩　防止販賣、偽造文書

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

驚悚畫面！女騎士闖紅燈被撞飛,　騰空翻轉撞翻對向2騎士慘死

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

雲林19歲騎士鬼切左轉遭撞飛！賓士女嚇到不敢下車　驚悚影片曝

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！　RFA：供電不足

若烏俄戰爭持續　普丁：烏克蘭「國家地位」將面臨嚴重打擊

西班牙媒體社論評大選結果：台灣鞏固民主

卡達、法國斡旋成功！　以哈達成協議「允許人道主義救援」

美專家分析賴清德當選：台海短期穩定長期變數多

馬斯克喊話要特斯拉25％股權　揚言「寧願在外部打造AI」

日本街頭「撿到紅包」被狂賀新婚快樂！　網笑：原來日本也知

布林肯談台灣大選　重申「確保台海和平、現狀不變」

男子闖平交道「又看錯方向」遭火車撞死！　恐怖畫面曝光

挪威暫停從「台韓菲泰4國」領養小孩　防止販賣、偽造文書

陸國安部再發文「反台獨和外部勢力干涉」　舉例楊智淵：予以迎頭痛擊

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！　RFA：供電不足

環球晶發行118億附認股公司債　有效回收資金並優化融資成本

戴資穎50度闖決賽榮登「公開賽女王」　囊括31冠勝率高達62%

鳳鼻隧道放煙火、翹孤輪　「新豐猴子」大選隔天胡鬧...再4人到案

若烏俄戰爭持續　普丁：烏克蘭「國家地位」將面臨嚴重打擊

賀！林昱珉入百大新秀第74名　睽違16年再有台灣選手

四川現人類感染H5N6！59歲女「情況嚴重」　香港通報密切監察中

生技股王保瑞跨國併購大漲逾6%　股價飆4個月新高

高雄驚見「玩命清潔員」！0防護站21樓高外牆擦玻璃　驚險畫面曝

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

國際熱門新聞

即／北海道新千歲機場2機碰撞！

UNIQLO告了！怒控Shein仿冒背包

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

AV女優是間諜！　酒醉胡言意外暴露身分

快訊／伊朗轟炸巴基斯坦！　釀2兒童死亡、3人受傷

新千歲機場2機碰撞　原因出爐

飛機撞電桿「炸成火球」墜高速公路　機師燒死4人傷

泰男難忍性慾！全裸翻入豬圈硬上懷孕母豬

日街頭「撿到紅包」被狂賀新婚快樂　他嚇傻

Fed官員淡化3月降息預期　美股收黑231點

胡塞武裝稱飛彈襲希臘貨輪　美軍發動新一波攻擊

闖平交道「看錯方向」遭火車撞死畫面曝光

馬斯克要25％特斯拉股權　揚言「寧願在外部打造AI」

「新婚4個月」美妝網紅猝逝　享年35歲

更多熱門

相關新聞

布林肯重申「確保台海和平、現狀不變」

布林肯重申「確保台海和平、現狀不變」

美國國務卿布林肯表示，美國與全球各國關切台海和平穩定、不改變現狀，並以和平方式解決分歧。他也認為，中國近年來採取的對台措施，其實與中國利益背道而馳。

葉門反抗軍揚言擴大紅海攻擊目標　包含美船隻

葉門反抗軍揚言擴大紅海攻擊目標　包含美船隻

穩贏愛荷華州初選！川普嗨喊：團結時刻到了

穩贏愛荷華州初選！川普嗨喊：團結時刻到了

曾喊全台發槍　美企業家退選支持川普

曾喊全台發槍　美企業家退選支持川普

波音飛機又出事！芝加哥滑行突「撞機」

波音飛機又出事！芝加哥滑行突「撞機」

關鍵字：

馬斯克特斯拉Elon Musk北美要聞股份

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

宏都拉斯和台斷交後現況！千人失業、12.1億外匯蒸發

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

嘉義某國中生「6打1」拍攝過程　家長氣炸全告

蕭美琴特勤隨扈是女主播！曾登國軍月曆封面

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

細肩帶「超派妹」球棒砸車實錄！　影片真相曝光

升級寒流！周日南下連凍6天7°C↓

愛莉莎莎泰國買房「退坑血淚」全起底！

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面