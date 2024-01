馬斯克喊話要特斯拉25％股權　揚言「寧願在外部打造AI」

▲馬斯克擔心被特斯拉董事會推翻。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

特斯拉創辦人馬斯克先前賣掉特斯拉部分股份收購推特(現為X),最近他開始抱怨手中握有的特斯拉股份太少,讓他感到不安心,甚至揚言「寧願到外部製造新產品」。他想要巨額份額的股票,想將持股從13%提升至25%。

CNN報導,馬斯克15日在X上發布了一連串的推文,他說在沒有25%投票控制權的情況下,不會願意推動特斯拉成為AI和機器人的業界領袖,「(現有持股)足夠到發揮影響力,但又沒有多到我不能被推翻。」

馬斯克進一步揚言,「如果是這樣的話,我寧願在特斯拉以外的地方生產產品。」面對外界質疑已有約13%特斯拉股份的他,為何還會要求一份龐大的薪酬方案,馬斯克回應,「你似乎還不明白,特斯拉不只是一間新創公司,而是十幾間新創公司的集合。只要看看特斯拉和通用汽車做的是什麼事就好。」他說若擁有股票本身就有足夠的工作動力的話,那其他在特斯拉持股占比和他差不多的公司老闆,「像是富達(Fidelity,資產管理公司)和其他人,為什麼他們都沒現身工作?」

▼特斯拉機器人已經學會摺衣服。(圖/翻攝X)

Tesla’s Optimus robot can fold a shirt better than I can.



Side note: I’m terrible at folding shirts lol pic.twitter.com/shysSTs6j1