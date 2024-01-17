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快訊／伊朗轟炸巴基斯坦！　釀2兒童死亡、3人受傷

▲國際最新消息。（示意圖）

▲國際最新消息。（示意圖）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗16日對鄰國巴基斯坦發動攻擊，打擊目標是官方所指的激進組織「正義軍」（Jaish al-Adl），此舉可能進一步加劇中東地區的緊張局勢。巴基斯坦指出，伊朗空襲造成2名兒童死亡，另有三人受傷，當局抨擊伊朗此舉是對巴基斯坦領空的「無端侵犯」。

綜合外電報導，伊朗官方媒體原先發布相關報導，但很快就消失，引發外界疑慮。事實上，伊朗對擁有核武的巴基斯坦境內的攻擊已威脅到兩國間的關係，長期以來，兩國在保持外交關係的同時，也一直互提防懷疑。

伊朗在不到24小時前對伊拉克和敘利亞發動攻擊，打擊目標為兩國境內的遜尼派激進組織伊斯蘭國。伊斯蘭國本月在伊朗製造了2起自殺炸彈攻擊，造成90人死亡。

伊朗官方媒體《伊朗伊斯蘭共和國通訊社》和《國家電視台》表示，在對巴基斯坦的攻擊中使用了飛彈和無人機。伊朗國家電視台的英語頻道「Press TV」，將此攻擊歸咎於伊朗準軍事組織革命衛隊(Revolutionary Guard)。

「正義軍」(Jaish al-Adl)是一個成立於2012年的遜尼派激進組織，主要在巴基斯坦境內活動。這些武裝分子過去曾聲稱製造了炸彈並綁架了伊朗邊境警察。

伊朗長期在伊巴邊境與這些武裝組織交戰，但對巴基斯坦境內進行飛彈與無人機攻擊卻是史無前例的。伊朗的報告指出，空襲地點位於巴基斯坦俾路支省境內山區。

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