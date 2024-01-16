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歡迎索票！《明天比昨天長久》劇情片　1／21桃園特映會

▲《明天比昨天長久》劇情片1/21桃園特映會

▲《明天比昨天長久》啟用新人演員陳嘉良（右）挑梁。（圖／飛望影像有限公司提供）

記者楊淑媛／桃園報導

獲桃園市政府補助、桃園協拍中心協助取景拍攝，由臺灣、新加坡、法國及葡萄牙四國合資合製劇情長片《明天比昨天長久》，將於1月19日正式上映。為回饋桃園市民，於1月21日(日)下午2點於中壢光影電影館，舉辦桃園特映會，邀請桃園市在地愛好電影者一起觀影，用實際行動支持臺灣好片，歡迎民眾索票。

▲《明天比昨天長久》劇情片1/21桃園特映會

市府文化局16日表示，本片為新加坡新銳導演姚志衛首部長片，集結各國影視專業人才進行拍攝，入圍柏林影展新世代單元，將臺灣藝術電影推向另一階層。《明天比昨天長久》是由榮獲多項金馬獎項，臺灣實力派演員戴立忍飾演父親，搭檔新加坡素人演員陳嘉良，描述1段從台灣移民至新加坡的單親爸爸與兒子之間的故事，藉由都市中親子間劍拔弩張的緊繃關係，帶出華人社會中的共通處境。

《明天比昨天長久》是桃園影視補助製作109年度所評選出的優秀作品，桃園市政府除提供實質經費挹注外，同時結合協拍單一窗口提供劇組第一線支援，協助尋找場地、提供拍攝景點諮詢，代為協調各類行政事項，提供最專業且有效率的協拍服務，讓影視主創團隊能無後顧之憂地完成創作，持續以打造影視拍攝友善城市為目標。希望隨著影片上映及熱賣，讓觀眾透過鏡頭呈現，看到不一樣的桃園，達到另一種城市行銷的效益。

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