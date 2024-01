日本新千歲機場2架飛機碰撞「機身刮出大洞」　撞擊原因出爐

▲日本新千歲機場16日下午發生客機相撞事故。(圖/翻攝自X/@JacdecNew)

記者趙蔡州/綜合報導

日本北海道新千歲機場16日下午發生飛機相撞事故,一架大韓航空客機與國泰航空客機意外碰撞,當時大韓航空包含乘客及機組員共有289人,所幸事故沒有造成任何人員傷亡。大韓航空表示,當時飛機被飛機拖車拉上跑道,拖車因為積雪發生打滑,才導致客機左翼撞上國泰航空客機尾翼。

根據日本NHK報導,大韓航空一架客機原定16日下午5點30分從新千歲機場飛往南韓首爾,不料客機在起飛前移動的過程中,機翼意外與停在停機坪上的國泰航空飛機撞上。

▲國泰航空客機機身尾部被撞出大洞。(圖/翻攝自X/@JacdecNew)

日本消防部門指車,事故造成大韓航空客機的左主翼折斷,國泰航空客機則是機身尾部被撞出一個洞,當時大韓航空機上包含乘客及機組員共有289人,國泰航空機上無人,所幸事故並未引發漏油或火災,也未造成任何人員傷亡。

報導指出,大韓航空表示,當時2架客機都停在停機坪上,後來大韓航空客機被飛機拖車拉上跑道準備起飛,不料拖車因為積雪發生打滑,才導致2架客機意外相撞。

Korean Air Airbus A330-300 (HL7702) and Cathay Pacific AW Boeing 777-300 (B-HNJ or B-HNW) sustained damage in a ground collision at Sapporo New Chitose Intl AP (RJCC), Japan. Korean flight #KE766 was pushing back from its stand when the left wingtip struck the tail of the… pic.twitter.com/4M6IwALCyt