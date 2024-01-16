風箏線殺人至少6死　29歲男騎車也被「風箏線割喉」爆血身亡





▲印度節慶期間，傳出多起風箏線割喉事件。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度古吉拉特邦日前傳出一名4歲男童被風箏線割喉事件，海德拉巴也傳出類似事件，29歲軍人雷迪(Naik K Koteshwara Reddy)駕駛機車前往軍醫院上班途中，脖子意外被一條纏在燈柱上的風箏線割傷，失血過多身亡。

當地媒體報導，來自安得拉邦維沙卡帕特南(Visakhapatnam)的29歲男子雷迪，與妻子一同在海德拉巴市當地軍醫院工作，13日晚間7時25分左右，他騎著機車前往醫院途中，在天橋上突然摔車，脖子流出大量鮮血身亡。

警方調查發現，他是因為被風箏線割喉，才會導致事件，而造成死亡事件的風箏線是已被印度當局禁止使用的Manja材質，該風箏線因為含有玻璃粉，常被民眾用來作為鬥風箏工具。

《印度時報》報導，近來當地適逢瑪克桑格拉提(Makar Sankranti)節慶，24小時內便傳出6起與非法風箏線有關的割喉事件，古吉拉特邦4人死亡、孟買1人、中央邦1人，其中5人是搭乘機車時，被風箏線割傷。

海德拉巴市也在24小時內連續發生4起與放風箏有關的死亡案件。13日晚上，一名13歲男孩與朋友一同在陽台放風箏時，不小心摔下4樓身亡，還有一名20歲男子也因為放風箏，意外摔下5樓身亡，12日晚間則有一名11歲男童，因為風箏觸碰到大樓電線，不幸觸電身亡。