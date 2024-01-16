曾喊「全台發槍」！美企業家愛荷華州初選失利　退選力挺川普

▲ 拉馬斯瓦米宣布退出總統初選。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國共和黨總統初選15日自愛荷華州開跑，目前已開出99%選票，前總統川普以壓倒性優勢獲勝，得票數排名第4的印度裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）則宣布退選，轉而支持川普。

根據CNN，愛荷華州共和黨黨團會議至當地16日凌晨開票率達99%，前總統川普以51%得票率高居第一，和以21.2%排名第二的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）差距懸殊，前美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）則以19.1%位居第三。

拉馬斯瓦米得票率僅7.7%，15日結果大致底定後，他便宣布中止競選活動，轉而全面支持川普，向支持者坦言，「我們今晚沒有實現我們想傳達的驚喜」，「稍早我致電川普，祝賀他的勝利。即刻起我將全力支持他競選總統。」

《福斯新聞》指出，拉馬斯瓦米去年在幾乎沒有任何知名度的情況下參選，卻以黑馬之姿擊敗前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）、南卡參議員史考特（Tim Scott）及前總統彭斯（Mike Pence）等知名共和黨人。

拉馬斯瓦米民調上升也許該歸功於在媒體上大量曝光，相較其他候選人的謹慎態度，他鮮少拒絕採訪，去年4月曾提出「讓每個台灣家庭擁槍」以自我防衛，8月受訪時又聲稱，若當選將保衛台灣免於中國可能的入侵，並將戰略模糊政策轉為戰略清晰，直到美國在半導體製造方面實現獨立，且誓言在2028年實現目標。