泰國小巴士「滿載17名中國客」翻覆！　至少2人重傷送醫

▲泰國一輛滿載中國遊客的小巴士16日上午發生翻車意外。(圖/翻攝自泰媒)



記者張方瑀/綜合報導

泰國一輛滿載中國遊客的小巴士16日上午發生翻車意外,造成車上17人受傷送醫,其中2人傷勢嚴重,初步判斷是巴士行駛速度過快才會導致翻覆。

綜合外媒報導,泰國一輛滿載中國遊客的小巴士16日上午8時左右,在塔廊縣一處公路發生翻覆意外,從現場照片可以看到,整輛巴士橫躺在雙向道路上,擋風玻璃全部破碎。

據了解,當時車上載有17名中國籍旅客,包含6名男性、8名女性和1名兒童,其中2人傷勢嚴重,目前已全數送往塔廊醫院(Thalang Hospital)進行治療。

當地警方表示,這起意外發生的地點本來就屬於事故多發區,周圍立有非常多警告標示,要求司機在轉彎時降低行駛速度。警方初步推測,這起意外發生的原因應是駕駛行駛速度太快,才會導致轉彎失控,目前仍在進行詳細調查。

BREAKING: 17 Chinese tourists were injured, 2 seriously, when their bus driver lost control of the vehicle at a road curve Tuesday morning in Phuket province's Thalang district. A child was among those injured. They were on their way to Similand Islands. #Phuket #Thailand pic.twitter.com/wEKX1fW99y