男偶像趁合照「下體摩擦」17歲少女粉！　老闆指示：模擬戀愛

▲NApromotion旗下共有250名男偶像。（圖／取自napromotion）



記者王佩翊／編譯

日本地下偶像文化興盛，粉絲只要支付一定金額，便可享受與偶像們的貼身福利，包含近距離拍照等。然而東京卻有一名地下偶像的經紀公司老闆要求旗下藝人在拍照會時，主動用下體磨蹭17歲女粉絲。據悉，該名女粉絲已在「本命」男偶像身上投入超過200萬日幣（約新台幣43萬元）。

根據《日本放送協會》報導，地下偶像經紀公司「NApromotion」的32歲社長栗田龍之介與42歲顧問畑中卓也因涉嫌在2023年1月在涉谷區舉辦的旗下藝人攝影活動中，要求男偶像用下體摩擦17歲女高中生粉絲，因此被警方依猥褻嫌疑逮捕。

警方指出，該攝影活動中，只要支付1000日幣（約新台幣214元），就能與自己喜歡的地下偶像一同拍照，而該名被猥褻的女高中生已經為了最愛的本命偶像砸下至少200萬日幣（約新台幣43萬元）。男偶像的經紀公司老闆企圖透過提供「類似戀愛」的錯覺，讓女方在偶像身上花更多錢，因此要求男偶像在合照時用下體緊貼未成年女粉絲。

該間地下偶像經紀公司旗下共有250名男偶像，然而針對調查，全員都聲稱未曾被老闆指示猥褻女粉絲，否認罪行。除了老闆與顧問被逮，該名男偶像也因為促使少女花費200萬日幣（約新台幣43萬元）而被函送檢方偵辦。

警視廳指出，近來已經接獲數起監護人通報稱，孩子沉迷於男子地下偶像或是男子角色扮演餐廳，並砸下巨資，有監護人指出，「還在讀國中的女兒因為沉迷男子地下偶像，要我給她一大筆錢」、「念大學的女兒因為著迷地偶竟然要休學」、「因為沉迷偶像，女兒打算去賣淫」等。