以色列：加薩南部「激戰階段」即將結束　已撤離一個師級部隊

▲以色列表示很快會結束加薩南部的激戰。圖為以色列國防軍空襲位於加薩走廊南部的拉法。（圖／路透）

文／中央社加薩走廊15日綜合外電報導

以色列今天說，在加薩走廊南部打擊巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」的戰爭「激烈」階段「很快」就會結束。聯合國秘書長古特瑞斯同時再度要求「立即人道停火」。

哈瑪斯（Hamas）去年10月突襲以色列，殺害約1140人，並擄走約250名人質，引燃以色列與哈瑪斯的戰爭。哈瑪斯在一支影片中宣布兩名以色列人質死亡，以方則譴責影片是「殘暴利用無辜人質」。

以色列矢言殲滅哈瑪斯，展開不間斷的軍事行動；哈瑪斯治下的衛生部表示，至少已有2萬4100名加薩人喪命，多數是婦孺。

以色列軍方聲稱哈瑪斯在加薩走廊（Gaza Strip）北部的軍事結構已瓦解，隨後數週都在加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）和拉法（Rafah）強化行動和轟炸。

法新社報導，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天在記者會上說，加薩南部過去大約3個月的「激烈調動階段…很快就會結束」。

他說，加薩北部已經達到這一階段，以色列陸軍也證實派到加薩的4個師之一今天已完成撤離。

▲以色列證實已經撤離一個師級部隊。圖為以色列軍隊朝加薩南部逼近。（圖／達志影像／美聯社）

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）先前說，戰事還要持續數月，內閣隨後批准2024年預算修正案，納入額外的550億謝克爾（約新台幣4585億元）以滿足戰爭經費。

聯合國表示，以哈衝突超過3個月，已造成約85%的加薩人口顛沛流離，庇護所擠滿人潮，缺乏足夠的糧食、水、燃料和醫療照護。

以色列正因加薩人道危機和愈來愈多平民死傷而面臨沉重的國際壓力。哈瑪斯治下的衛生部表示，昨晚到今晨的轟炸奪走60條性命。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天再次呼籲加薩人道停火，「以確保充足援助能送到有需要的地方、協助人質獲釋、阻止戰火擴大」。