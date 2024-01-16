日本強震「海嘯淹水」面積約40座東京巨蛋　7處海岸堤防受損

▲日本石川縣珠洲市地震後衛星照。（圖／路透）

文／中央社東京16日綜合外電報導

日本石川縣元旦發生強震，截至今天上午9時，已確認縣內共222人罹難、輕重傷攀升至1029人。日本政府昨天上修因海嘯導致的淹水面積至190公頃，相當約40座東京巨蛋。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級地震，石川縣政府表示，截至今天上午9時，已確認縣內共222人罹難，分別是珠洲市99人、輪島市88人、穴水町20人、能登町7人、七尾市5人、志賀町2人及羽咋市1人。

其中疑為「災害關聯死」總共14人，分別是珠洲市6人、能登町5人及輪島市3人。另外至少有1029人受到輕重傷、26人失聯。

屋損部分，截至今天上午9時，石川縣政府確認縣內至少有2萬814棟建築物受創。不過災情較嚴重的輪島市、珠洲市受損全貌仍不明，縣府仍在持續調查。

▲日本1月1日發生「令和6年能登半島地震」，圖為石川縣輪島市災區空拍照。（圖／路透）

「北陸電力送配電公司」表示，受到地震影響，截至今天上午11時，石川縣能登地區約有8200戶仍停電。

另外，日本政府昨天將海嘯侵襲淹水面積上修至190公頃。

國土交通省1月3日說明，位於石川縣沿岸、受海嘯侵襲的珠洲市及能登町共有約100公頃的面積淹水。

內閣官房長官林芳正昨天指出，國土交通省已確認海嘯淹水範圍涵蓋珠洲市、能登町和志賀町，這3個地區的淹水面積達190公頃，相當約40座東京巨蛋。

另外，林芳正指出已確認遭遇淹水為主的地區內，由石川縣政府管理的7個海岸出現堤防受損等狀況，目前仍在努力掌握受災全貌。

氣象廳表示，以能登地方及其周邊地區為震源的地震活動持續發生，從元旦至今天上午4時已經觀測到1410次震度1以上的地震，並且在未來的2到3週內，可能會發生震度5強或更強烈的地震，須謹慎注意。

另外，災區以及北日本和東日本等靠日本海一帶的區域正在降雪，至今天傍晚可能出現大雪，氣象廳呼籲民眾嚴防低溫與積雪等帶來的影響。