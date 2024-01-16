日本地震415人仍困災區　路透：美軍將派直升機救援

▲美軍傳出將派遣直升機前進日本地震災區協助救援。圖為駐日美軍基地橫田空軍基地（Yokota Air Base）。（圖／達志影像／newscom）

記者張寧倢／編譯

日本石川縣2024年元旦發生最大震度7的能登半島地震，截至當地16日上午9時，死亡人數增至222人、安全狀況不明者26人，另有15個地區共415人因交通中斷而受困災區。知情人士稱，駐日美軍的軍用直升機將被部署到日本一些交通斷聯的地區，協助從空中救援。

根據路透社報導，一名瞭解救援計畫的知情人士表示，日本西部海岸能登半島強震震毀了道路，從海上疏散相當困難，這意味著一些脆弱易受傷的災民只能透過空運轉移。據透露，駐紮在日本的美國軍用直升機，將被部署到交通處於孤立狀態的災區，協助救援剩餘的415名受困者。

由於計畫尚未公開，知情人士要求匿名並宣稱，救災任務的細節估計在16日稍晚才會公布。日本石川縣最近幾天降下大雪，許多獲救者住在臨時避難所，當局持續警告他們必須防範低溫，餘震持續之下，救援人員除了任務受阻，更擔心發生土石流進一步破壞脆弱的建築。

此前，台灣在地震發生的1日當晚就集結160人規模的搜救隊，不過在外交部與日本聯繫確認「無支援需求」後，搜救隊已於3日下午解除待命。外交部表示，倘未來日方有所需求，我國仍將全力提供協助。另外，行政院責成衛福部開設賑災專戶，提供國內外民眾捐款，開放期限僅至19日為止。

▼衛福部開放4種捐款管道賑災帳戶。（圖／衛福部提供）