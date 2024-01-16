路透：中國提每年金援諾魯「31.5億台幣」　我友邦吐瓦魯發聲了

▲ 諾魯15日宣布與台斷交，承認中華人民共和國。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

諾魯15日宣布斷交台灣，我外交部指控中國以經濟援助誘使外交轉向。外媒援引台灣不具名官員說法披露，中國提出每年向諾魯提供1億美元（約新台幣31.5億）金援。我國友邦之一吐瓦魯則表示，中國向窮國開出的援助不如台灣透明，對諾魯的決定感到驚訝。

《路透》報導，台灣外交部政務次長田中光在諾魯突然宣布斷交後，臨時召開記者會說明，北京故意選擇敏感時機，在多國祝賀台灣順利完成選舉之際利誘諾魯復交，相當於公然攻擊民主，再度證明中國正盡其所能，用金錢外交對台施壓。

一名不願具名的台灣高級官員向《路透》披露，北京提出每年向諾魯提供1億美元經濟援助。諾魯政府發言人對此則拒絕回應。

台灣至此僅剩12個邦交國，其中吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）向《衛報》表示，對諾魯的決定感到震驚，且吐瓦魯在台灣的小規模外交使團對此也不知情。

潘恩紐坦言，「這實在令人驚訝又悲傷，尤其是對我和吐瓦魯人民。我們知道中國在做什麼，他們正在向太平洋地區國家自我推銷」，但相較台灣，中國向貧窮國家提出的援助「並不透明」。

他指出，「這對於像我們這樣的國家來說是很大的不同。我指的是氣候變遷，而台灣在幫助我們應對氣候變遷這方面是很認真的。我本來希望剩下的4個太平洋島國能夠繼續以盟友身分團結，如今卻失去諾魯。」