直升機消失12天終尋獲！41歲企業家罹難　駕駛曾被禁飛2年

記者王佩翊／編譯

巴西一架直升機2023年12月31日起飛後，於當天深夜消失在雷達上，直到12天後，巴西警方才在一片叢林中發現這架墜毀的直升機殘骸，而機上4人全數罹難。巴西空軍仍在釐清失事原因，不過消息指出，機長曾經因為躲避檢查、偽造飛行計畫以及參與秘密航空運輸，被禁飛2年。

根據《太陽報》報導，41歲企業家拉斐爾（Raphael Torres）原本想要邀請自己交往6個月的女友艾利桑潔拉（Elisângela Gritte）一起乘坐由朋友、44歲飛行員卡西雅諾（Cassiano Tete Teodoro）所駕駛的直升機展開新年旅行，但是因為對方已經和家人約好要與孫女跨年，因此拉斐爾便邀請了45歲友人路西安娜（Luciana Rodzewics）以及她的20歲女兒樂緹亞雅（Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto）加入他的飛行計畫。

由卡西雅諾所駕駛的直升機2023年12月31日載著其餘3人從巴西聖保羅州的坎普-迪馬蒂機場 （Campo de Marte Airport）起飛，準備前往伊利亞貝拉的一座小島。沒想到4人所搭的飛機當晚卻突然消失在雷達上，巴西警方與空軍皆投入搜救，但是直升機卻徹底失蹤。

樂緹亞雅的未婚夫表示，他在飛機失蹤當天，曾經接獲女友的訊息稱，他們所搭乘的直升機在叢林裡緊急降落。企業家拉斐爾則是在失蹤之前向女友發送語音訊息稱，「妳對我而言是非常重要的人。」

一架警用直升機12日上午在叢林中發現這架直升機，而機體明顯毀損，機上4人全數罹難。

直升機失事地點位於巴西聖保羅州的一個小鎮帕賴布納（Paraibuna），但是因為地形問題，平時難以靠近，而墜機地點距離起飛的坎普-迪馬蒂機場約62英里（約99.7公里），距離目的地約26英里（約41.8公里）。

4人的遺體13日已經被相關單位移走，而從現場所拍攝的照片可以看見，衝擊力道大到使機體徹底毀損。巴西空軍負責調查航空事故的部門正在釐清失事原因，不過根據巴西民航局指出，負責執飛的卡西雅諾曾經因為逃避檢查、偽造飛行計畫、參與秘密航空運輸，而被禁飛2年。