小馬可仕稱「台灣總統」！菲律賓外交部曝原因：感謝台灣接納移工

▲ 小馬可仕恭喜賴清德當選,首度使用「台灣總統」一詞。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

台灣大選過後,菲律賓總統小馬可仕15日祝賀民進黨賴清德當選,更首度使用「台灣總統」一詞,因此引發關注。不過,菲國外交部在14日選舉隔天便聲明重申,政府恪守一中政策,並稱小馬可仕此舉是為感謝台灣接納20萬菲律賓移工。

小馬可仕15日在社群平台X發文,「我代表菲律賓人民,祝賀賴清德當選台灣下屆總統」,「期待在未來幾年內密切合作,強化共同利益,促進和平,確保人民的繁榮昌盛」,因首度使用「台灣總統」措辭受到矚目。

On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next President.



We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead.