小馬可仕稱「台灣總統」！菲律賓外交部曝原因：感謝台灣接納移工

▲ 小馬可仕恭喜賴清德當選，首度使用「台灣總統」一詞。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣大選過後，菲律賓總統小馬可仕15日祝賀民進黨賴清德當選，更首度使用「台灣總統」一詞，因此引發關注。不過，菲國外交部在14日選舉隔天便聲明重申，政府恪守一中政策，並稱小馬可仕此舉是為感謝台灣接納20萬菲律賓移工。

小馬可仕15日在社群平台X發文，「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統」，「期待在未來幾年內密切合作，強化共同利益，促進和平，確保人民的繁榮昌盛」，因首度使用「台灣總統」措辭受到矚目。

On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next President.



We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead. — Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) January 15, 2024

根據菲國官媒《菲律賓通訊社》（PNA），菲律賓外交部16日針對小馬可仕的發文聲明指出，「菲律賓與台灣擁有共同利益，其中包括在台灣的近20萬海外移工福祉。小馬可仕總統祝賀新總統的訊息是他感謝台灣接納我們的海外移工，並成功舉行民主進程的方式」。聲明最後強調，「儘管如此，菲律賓重申奉行一個中國政策」。

此前，菲國外交部發言人達沙（Ma. Teresita Daza）在14日台灣大選隔天就曾發表聲明，重申前總統馬可仕及前中國國務院總理周恩來1975年6月9日簽署的《菲律賓共和國政府與中華人民共和國政府聯合公報》中記載的原則，「菲律賓致力於奉行一中政策。」

達沙指出，這份公報稱馬尼拉與北京「同意以和平方式解決所有爭端」，「不訴諸武力或以武力威脅」。在一中政策下，菲律賓承認中華人民共和國政府為唯一中國政府。