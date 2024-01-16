婚宴地板突然崩裂　新人與賓客一同「摔下4公尺地洞」40人送醫

▲婚禮地板突然塌陷，導致40人受傷。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

義大利一對新人近來在當地一座15世紀修道院舉行婚禮，與賓客正在開心慶祝時，修道院地板突然塌陷，導致新人與約64名賓客從近4公尺高處掉落，最後得在急診室中度過新婚之夜，40人受傷。

26歲男子保羅(Paolo Mugnaini)與妻子瓦萊莉亞(Valeria Ybarra)，13日晚間8時在皮斯托亞(Pistoia)當地15世紀修道院Convento di Giaccherino舉行婚宴時，當時約有60多名賓客與他們一起狂歡，沒想到眾人開心跳舞時地板突然塌陷，導致多人受傷。

Crollo al matrimonio a Pistoia, per Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra la prima notte di nozze in due letti accanto nel pronto soccorso. Lo sposo: “Risucchiati mentre ballavamo” https://t.co/lqzgORaLDi (scopri la app) #RepSelezione — Repubblica (@repubblica) January 15, 2024

賓客表示，地板突然塌陷時感覺好像發生地震，地板塌陷後冒出陣陣濃煙，到處可以聽到人們痛苦的慘叫聲，宛如身處在世界末日的場景中。新郎的父親表示，「我沒有看到地板塌陷的那刻，只看到一個大洞，當下立即很恐慌，到處尋找新人」。

新郎保羅表示，當時自己正在跳舞，注意到時大家已經墜入洞中，「四周只有瓦礫和灰，什麼都看不到，我身旁的一名朋友還暈倒了，他流了很多血」，當下身旁找不到妻子，讓他很擔心對方被埋在瓦礫下，幸好2人最後急診室相見，度過了難忘的新婚之夜。

警方表示，事件造成約40人受傷，其中6人重傷、12人中度傷勢，傷者中包含一名孕婦，所幸送醫後情況穩定，目前仍不清楚地板突然塌陷的發生原因，案件正在調查中。