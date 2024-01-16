19歲女大生校內被恐怖男友割喉　脖子幾乎砍斷「差點斬首」

▲女大生慘被男友殺害。（圖／翻攝自Metropolitan Police）

記者李振慧／綜合報導

英國19歲女大生薩比塔(Sabita Thanwani)在大學禮堂內，遭因吸食大麻產生幻覺的23歲男朋友馬魯夫(Maher Maaroufe)以為是魔鬼割喉。醫護人員發現她臉部、脖子和胸口多達18處傷口，脖子幾乎被砍掉斷頭。

事件發生在2022年3月，薩比塔在倫敦市當地一所大學禮堂中，遭男友馬魯夫持刀攻擊殺害。附近住戶表示，當時聽到薩比塔的慘叫聲，不斷對馬魯夫大喊，「我不能呼吸了，你會殺死我」、「我求你停下來，不要殺我」。

警方抵達禮堂現場時，發現薩比塔陳屍在地板上，脖子上有很深的傷口，幾乎被斬首。馬魯夫逃亡被捕後向警方表示，當時女友在他眼前突然變成了男性形象的魔鬼，所以他以為自己是在殺死魔鬼。

法庭資料顯示，馬魯夫過往有吸食大麻的習慣，並且曾被診斷患有情感性思覺失調症(Schizoaffective disorder)，事發前也曾對女友表現出攻擊行為與控制欲。

馬魯夫希望檢方能以罪刑較輕的過失殺人罪指控，不過死者家屬無法接受，認為他就是一個邪惡的殺人犯，最後於日前被判處無期徒刑。