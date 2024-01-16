波音飛機又出事！芝加哥滑行突「撞機」　FAA：調查製造缺陷

▲全日空一架波音在14日撞上達美航空另一架波音飛機。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

全日空一架班機14日在芝加哥機場滑行起飛時，意外撞上另一架達美航空的飛機，所幸未造成人員傷亡。美國聯邦航空總署指出，涉事的2架飛機都屬於波音機型，而當局目前已對此案展開調查。

綜合美媒報導，這起事件發生於當地14日晚間6時30分。當時，全日空編號11的航班正在芝加哥歐海爾國際機場（ORD）準備起飛，不料飛機卻在滑行時發生意外，左翼尖端意外撞上達美航空編號2122航班的尾部。

▲發生碰撞的全日空客機外觀為「飛翔皮卡丘」塗裝。（圖／翻攝自X）

美國聯邦航空總署（FAA）透露，全日空發生碰撞的飛機屬於波音777機型，而達美航空則是波音717，但當局暫時還不清楚造成這起事故的原因為何，以及是否與飛機本身的製造缺陷有關。

近來，波音公司旗下的飛機出現了一系列意外，其中最為人所知的意外是阿拉斯加航空的波音737 MAX 9客機艙門在5日飛行途中掉落。截至目前為止，波音公司尚未就14日的碰撞事件發表評論，僅告訴媒體可向FAA或航空公司了解詳情。

全日空的客服表示，公司還無法就相關事件提供任何訊息。不過達美航空指出，事發時，被撞上的編號2122航班剛從底特律飛抵芝加哥，還好碰撞事故發生後，機上的乘客都順利地從登機口下機；目前技術人員仍在評估涉事飛機的狀況。