北韓外相崔善姬率團訪俄　克宮：盼促成普丁回訪北韓事宜

▲俄羅斯總統普丁會見北韓領導人金正恩，接受金正恩邀請將回訪北韓。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）外務相崔善姬受到俄羅斯外交部長拉夫羅夫邀請，昨（15）日飛抵俄羅斯首都莫科展開為期3天的訪問行程，將與拉夫羅夫進行兩國的外長會議，北韓和俄國之間的合作關係更加密切。俄羅斯克里姆林宮表示，期盼能夠推動俄國總統普丁訪問北韓的相關事宜。

根據《韓聯社》，克里姆林宮發言人佩斯科夫於當地時間15日表示，「北韓是我們的鄰居、最親近的鄰居，是在所有領域發展合作關係的夥伴。（俄國）將持續促進與北韓之間的對話。」

北韓外務相崔善姬從15日至17日訪俄，前往莫斯科與俄國外交部長拉夫羅夫進行會談。雖然目前尚無法確定，但有可能促成普丁接見崔善姬。對此，克里姆林宮表示，目前沒有排除普丁與崔善姬見面的可能性，不過一旦兩人見面，可能成為彙報俄朝外長會談談論結果的場合。

佩斯科夫也指出，崔善姬率領北韓代表團訪俄的其中一項目的，也包括與俄方談論去年9月普丁與金正恩進行會談時所促成的合作項目，「期盼能展開有益的協商」；至於去年9月普丁接見金正恩時，曾接受金正恩訪問北韓的邀請，對此則回應，「期望能促成普丁總統訪問北韓，具體日程將透過外交渠道展開協商。」

據悉，儘管去年9月莫斯科、平壤當局並未公開雙方會談時所促成的合作內容，但當時普丁向記者坦承，俄方為了協助北韓發射軍事偵察衛星，才決定邀金正恩造訪東方太空發射場，此後北韓頻頻向俄羅斯輸送武器與軍事裝備，然而雙方卻對此強烈否認。