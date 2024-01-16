「新婚4個月」美妝網紅猝逝！減肥手術成功爆紅　享年35歲

▲ 米拉減肥手術成功爆紅。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名女網紅過去因減肥手術成功甩肉，在網路上爆紅，近來常和新婚4個月的丈夫在IG上曬恩愛，卻突然傳出不明原因驟逝噩耗，終年僅35歲，令粉絲不敢置信。

根據《紐約郵報》，現居美國波士頓的35歲網紅米拉（Mila De Jesus）出生於巴西，YouTube頻道有逾10萬人訂閱，IG擁有近6萬粉絲，4個月前才和丈夫喬治（George Kowszik）結婚，12日不幸去世，疑似死於心臟驟停，留下前一段婚姻生下的4名子女。

米拉6年前接受重大減肥手術，因甩肉成功一夕成名，去年11月還曾PO出多張手術前後對比圖做紀念，「6年前的決定在各方面都改變我的生活。一邊是22歲的米拉，一邊是35歲的米拉」，也經常在YouTube上傳化妝教學。

她去年7月曾發文坦承罹患乾癬（Psoriasis），照片可見她身上長滿紅色斑塊，「我已經花了3個月處理，全身80%皮膚都受影響」，只能不斷看醫生、擦藥。

她的IG帳號15日發出黑白照片證實死訊，令粉絲震驚不已，紛紛留言表示，「YouTube剛出現的時候我就是妳的鐵粉了。太難過了，願妳安息」、「致上最誠摯的哀悼」。友人艾朵達（Eduarda Gaia）則發文表示，「我會永遠記得我們的最後一次通話。我真的很愛妳，朋友。」