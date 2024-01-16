分居2年仍有肉體關係！美前軍人不想生2胎　竟勒斃孕妻

▲凱莉因為懷上第二胎而遭丈夫勒斃。（圖／Nassau County Police）

記者王佩翊／編譯

美國一名退役海軍陸戰隊隊員因為不想要小孩，且不願支付孩子的健康保險，竟活生生勒死懷孕的妻子。由於死者與丈夫已經分居，平時是與父母同住，事發時她的父母接獲同事告知女兒未出勤的電話，走進房間後，才看見女兒面部朝下，明顯死亡。

根據《紐約郵報》報導，30歲的麥克（Michael Owen）來自長島，曾經在加州擔任海軍陸戰隊隊員，退役後則成為一名基地台技術員。他2013年與妻子凱莉（Kelly Owen）結婚，同年生下大女兒布林（Bryn）。

好景不常，兩人2018年3月因為經濟問題分居，凱莉帶著大女兒搬回娘家與父母及哥哥住，不過兩人仍然保持「肉體上的親密關係」。2020年，住在娘家的凱莉懷上第二胎，但當她告知麥克這個好消息時，對方卻極度不滿，並拒絕支付醫療保險，甚至覺得生孩子會花太多錢，不想要這個小孩。

兩人的爭執愈發激烈，麥克竟在凱莉娘家的房間將她活活勒斃，一屍兩命。凱莉是一名護理學校的學生，平時則在小學兼職擔任助理，事發後她的同事發現她沒來上班，因此打電話通知凱莉的父母。

凱莉的父母走進房間後，便發現女兒臉部朝下，身體冰冷，已經明顯死亡。經法醫相驗後，確定死因為窒息死亡。麥克2023年8月因二級謀殺罪，被判入獄25年，但他與律師已決定提出上訴。