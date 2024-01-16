金正恩放棄「和平統一」提修憲　南韓尹錫悅回嗆：威脅開戰不管用

▲南韓總統尹錫悅16日在首爾龍山總統辦公室召開國務會議。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）自從去年強化與俄國合作、成功試射間諜衛星，今年1月起動作頻頻，不僅5至7日連續三天在西海（黃海）進行砲擊，更於14日下午試射極超音速飛彈，其最高領導人金正恩表示修憲，強調將南韓視為「主要敵國」、放棄和平統一路線。對此，南韓總統尹錫悅表示，北韓威脅開戰的手法如今已不管用。

根據南韓《韓聯社》，針對北韓官媒報導金正恩昨（15）日召開最高人民會議時的談話內容，南韓總統尹錫悅今（16）日在首爾龍山召開國務會議時回嗆，「對於北韓金正恩國務委員長將南北韓關係視為『兩個敵對國』，反而是北韓政權將自己視為反民族、反歷史趨勢的群體罷了。」

據悉，金正恩去年12月30日在朝鮮勞動黨八屆九中全會時，稱南韓為「敵對交戰國」，宣布全面變更兩韓政策與路線，此後北韓便陸續裁撤南北韓民間交流、對南韓宣傳媒體等相關機構，包括平壤放送（電台）、《我們民族之間》、《統一的回聲》、6.15共同宣言實踐北側委員會、祖國統一泛民族聯合北側本部等。

▲北韓14日下午從平壤向日本海（東海）發射固態燃料極超音速飛彈。（圖／路透）

尹錫悅指出，「北韓當局將南北韓關係視為兩個敵對國家的關係、而非同民族的關係」；針對北韓近來一連串的挑釁行為，他也回嗆，「如今的大韓民國政府已和歷任政府不太一樣！當北韓軍事挑釁時，我們一定會以數倍規模奉還。『到底是要開戰、還是和平』這種威脅，如今已不管用。」

尹錫悅也提及，今晨他看到一則新聞報導，指出北韓正式表態不承認劃於西海（黃海）的北方分界線（NLL），「屈服於挑釁威脅的淫威下所獲得的虛假和平，反而是讓我國國防安全陷入更大的危機！我國國民與政府應合而為一，擊退北韓政權的欺瞞戰術、宣傳與煽動。」

另外，尹錫悅也強調，威脅大韓民國（南韓）存亡的是北韓政權、而非北韓老百姓，也因此他承諾政府將強化協助脫北者適應南韓生活與社會，並向統一部下達指令，推動成立「脫北者日」，同時也指示外交部，強化與國際社會的合作，保護脫北者的安全。

▲北韓最高領導人金正恩15日在最高人民會議上發表施政演說。（圖／路透）

根據北韓官媒《朝中社》16日報導，北韓15日在平壤萬壽台議事堂召開最高人民會議第14屆第10次，決定全面裁撤負責協助南北韓對話、溝通、合作的組織或機構。

會議上強調在近80年的長久歲月下，北韓的祖國統一路線為「一個民族、一個國家、兩個制度」，然而南側的大韓民國卻強調「吸收統一（兼併）」、「體制統一」，認為雙方意識差距過大、無論何時都無法達成統一。

金正恩在施政演說上表示，「大韓民國這幫鼠輩愈發無禮，且瘋狂想要打仗、失去同族意識，因此我們和他們無法共同走在民族中興、統一的路上。因此，重新整頓北南關係與統一政策等相關立場、裁撤與和平統一有關的機構，是必要項目。」

金正恩也強調，未來北韓憲法將刪去「自主、和平統一、民族大團結」等字眼，憲法必須強調視南側的大韓民國為「第一敵對國」、「不變的主要敵人」，而憲法也必須反映出，未來一旦開戰，如何完全佔領、平定、收復大韓民國，將大韓民國領土編入共和國（指北韓）版圖。