新娘穿婚紗遭上銬！婚禮當天「警察攻堅教堂」　新郎丟下她逃跑了

▲墨西哥新娘穿白紗被捕，雙手上銬。（圖／翻攝自墨西哥州總檢察長辦公室）

記者張寧倢／綜合外電報導

墨西哥一對恩愛情侶上月舉行婚禮，沒想到兩人卻是犯罪鴛鴦，身上背著敲詐勒索、謀殺等罪名，婚禮才剛要開始，墨西哥當局執法人員就突襲了教堂，新娘以穿著白紗的狀態被逮捕上銬，模樣相當狼狽，但未婚夫卻是趁亂脫逃，目前當局仍在追捕中。

據英國太陽報與西文媒體報導，事件於2023年12月22日發生在墨西哥的墨西哥州，新娘南西（Nancy N）剛走出禮車、步入教堂的時候，墨西哥州總檢察長辦公室（FGJEM）人員突然蜂擁而上，將她逮捕。FGJEM公布的嫌犯拘留照可以看見，南西還穿著一身白色蕾絲婚紗，雙手卻被上銬，表情相當嚴肅。

據報導，南西的未婚夫名叫克萊門特（Clemente N），綽號「老鼠哥」（El Ratón），身負謀殺等罪名，再加上，情侶兩人都涉嫌在墨西哥州南部地區從事敲詐勒索，還被當局懷疑是犯罪集團米卻肯家族（La Familia Michoacana）一個小組的成員，而這個小組平常主要針對托盧卡市（Toluca）的雞肉商、蛋商、玉米餅和建築材料業者違法索取金錢。

▲南西拍的囚犯照也穿著白色髮飾與白紗。（圖／翻攝自墨西哥州總檢察長）

報導指出，墨西哥州檢警人員早已鎖定相關犯罪人士，包含南西與其他至少7人都被逮捕，令人驚訝的是，新郎「老鼠哥」竟然從婚禮教堂中成功逃脫，目前當局已經發出逮捕令，但仍在追查他的下落。