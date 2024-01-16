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伊朗轟炸伊拉克北部「以色列情報中心」　同步打擊伊斯蘭國

▲▼伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗官媒15日晚間表示，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）襲擊了以色列在伊拉克庫德斯坦自治區（Kurdistan）的情報中心，同時對敘利亞的極端組織伊斯蘭國（Islamic State）發動攻擊。消息指出，這次襲擊造成庫德斯坦當地一名千萬富翁身亡。

根據《路透社》報導，伊朗革命衛隊表示，他們在15日晚間襲擊了庫德斯坦首府厄比爾（Erbil）東北方靠近美國領事館的一處住宅區，並稱該處是以色列情報機構摩薩德（Mossad）的情報中心，「革命衛隊發射彈道飛彈摧毀厄比爾若干特務情報中心和反伊朗恐怖組織聚集地。」

此外，革命衛隊也稱他們向伊朗境內的「恐怖主義行動者」發動了攻擊，其中包含伊斯蘭國。美方匿名官員透露，沒有任何隸屬於美國的設施受到影響。

庫德斯坦政府安全委員會在一份聲明中表示，這次的襲擊是犯罪行為，造成至少4位平民死亡，還有6人受傷。伊拉克安全與醫療部門則說，有一枚砲彈擊中了當地千萬富翁迪扎耶（Peshraw Dizayee）的住家，造成他與多名親屬死亡。

安全消息人士透露，另有兩枚砲彈分別擊中庫德斯坦情報官員及一處情報中心，不過目前尚無法核實消息。

伊朗過去就曾對伊拉克北部的庫德斯坦自治區發動過攻擊，伊朗當局稱該地區被用作伊朗分離主義組織及以色列特攻的基地。

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