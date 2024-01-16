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普丁「第三次世界大戰」陰謀曝　德軍外流機密文件：北約明年遇襲

▲▼普丁。（圖／CFP）

▲德國軍方文件外洩，稱俄羅斯總統普丁可能打算在2025年進攻東歐，引發第三次世界大戰。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

德國國防部一份機密文件疑似外流，根據德媒爆料，德國軍隊懷疑俄羅斯總統普丁可能會在明年夏季對北約（NATO）發動第三次世界大戰，衝突前奏則會從今年2月，也就是下個月就開始鋪陳，大致上複製進攻烏克蘭前的情境，到2025年5月西方軍隊與俄軍可能正式爆發衝突，而德軍正在為此做準備，應對俄羅斯的威脅。

▲▼德國,德國士兵,德國軍隊。（圖／CFP）

▲德國軍隊預測，若北約東翼防衛受俄威脅，第一波將派遣3萬名德軍對抗。（圖／CFP）

德國《畫報》（Bild）在15日報導中揭露德國國防部一份題為「聯盟防禦2025」（Alliance Defence 2025）的機密文件，內容詳細說明了俄羅斯可能會如何地複製烏克蘭模式，入侵北約東翼的「阿基里斯腱」，引發北約部署30萬軍力防衛，其中德國將出兵3萬人。

據文件設想情況，俄羅斯今年2月將增派20萬大軍攻進烏克蘭，趁著西方的援助與武器不斷減少，6月前將在烏克蘭取得重大進展。順著這股氣勢，普丁將從7月開始對波羅的海三國發動「網路攻擊」，複製烏克蘭開戰前的煽動性言論，聲稱俄羅斯少數民族正在成為暴力攻擊目標。

普丁可能再次以保護俄羅斯民族為藉口，在今年9月前向白俄羅斯與俄國西部派遣5萬俄軍進行大規模軍演，10月進一步將部隊與中程飛彈部署在波蘭與立陶宛之間的俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad），一方面普丁與親信會繼續宣傳北約正準備攻打俄羅斯，威脅國安。

機密文件提到，普丁的最終打擊目標是「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Gap，又稱蘇瓦烏基缺口），這塊狹長地帶東鄰波蘭、西接立陶宛、北端是加里寧格勒，最南端又與白俄羅斯相接。法新社曾指出，蘇瓦烏基走廊被稱為北約東翼的「阿基里斯腱」，一旦淪陷，波羅的海三國與北約成員國的陸路聯繫就會截斷，是東部最脆弱的戰略位置。

文件預估，到今年12月，普丁可能會利用美國2024總統大選剛結束後的過渡期，放出蘇瓦烏基走廊發生「邊境衝突」、「死傷眾多的騷亂」等假消息，宣傳煽動暴力，並製造動亂。

根據猜想，北約在2025年1月可能會召開一次特別會議，波蘭與立陶宛等國將就動亂請求協助，但普丁將利用這次危機，在3月底前向波羅的海與白俄羅斯西北方派遣7萬軍隊，集結2個坦克師、機動步兵師與一個師指揮總部。隔2個月，也就是2025年5月，北約可能開會決議採取「可信威懾措施」，阻止俄軍攻擊蘇瓦烏基走廊，意即可能交火。

文件指，在一個被稱為「Day X」的未公開日期，北約將部署30萬大軍集結於東翼，以抵禦即將到來的俄羅斯進攻，其中德國軍力約占3萬人。不過，文件描述並未寫出結局，就結束在「Day X」後的第30天。

對於這份外流的普丁戰爭計畫文件，德國國防部一名發言人向《畫報》表示，軍方不會對此評論，但「基本上，我可以告訴你的是，考慮不同的設想劇本，即使它們極度不可能發生，這仍是日常軍事事務、尤其是訓練的一部分。」

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