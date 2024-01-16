印度250隻狗被猴群狠甩墜崖慘死！　村民曝竟是「這原因」要報復

▲印度馬哈拉什特拉邦於近日發生了猴子群殺害250多隻狗的殺戮事件。（示意圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

印度馬哈拉什特拉邦於近日發生了猴子群殺害250多隻狗的殺戮事件。據村莊的居民稱，他們親眼目睹了狗先是被猴子拖到樹頂和建築物的頂部，然後再被扔到了懸崖上，當場慘死，而這些居民也生活在恐懼之中，因為在過去也有許多猴子試圖攻擊人類的事件。

據《每日星報》報導，這起謀殺案發生在當地的Majalgaon和Lavul村莊，光是在Majalgaon就有大約250隻狗被殺害，而Lavul村的數量尚未清楚。據報導，事件起因是在一群狗殺死了猴群中的幼猴後進行的報復行動。

事實上，這並不是印度首次發生猴子群攻擊的意外，最近有名6歲的小女孩和爺爺坐在家中2樓的陽台時，看到猴子突然出現，小女孩當時驚嚇過度便往外衝，豈料竟從屋頂邊緣滾了下去，墜落身亡。

對此，小女孩的家人悲痛的說，「當其他人在樓下時，她正在房子的陽台上與爺爺聊天，突然間我們聽到呼救的聲音，還沒等我們爬上樓，就聽到一聲巨響，發現她倒在血泊中。」

此外，在去年11月12日，在同一地區的其他地方，有位66歲的居民在上廁所時被猴子活活咬死，據報導，其死因是居民的手被咬傷後，流血過多致死。

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