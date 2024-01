關閉3個南北韓合作機構！　金正恩呼籲修憲：不打算避免戰爭

▲北韓最高領導人金正恩呼籲修改憲法。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

北韓領導人金正恩15日在最高人民會議中呼籲修改憲法,將南韓列為「頭號敵對國家」,還關閉了3個負責南韓事務的相關機構,承諾一旦爆發戰爭,將完全佔領南韓領土,「我們不想要戰爭,但我們也無意避免。」

根據韓聯社、路透社報導,北韓官媒朝中社(KCNA)16日指出,金正恩15日在第14屆最高人民會議(SPA)第10次會議上呼籲,應該修改憲法,將南韓定義為頭號敵對國家和永遠的主要敵人,「在朝鮮半島發生戰爭的情況下,重要的是要考慮完全佔領、鎮壓、收回大韓民國,將其征服為共和國領土的問題。」

朝中社指出,官方關閉了3個處理統一和南北韓旅遊的機構,分別是祖國和平統一委員會(National Committee for the Peaceful Reunification of the Fatherland)、民族經濟合作局和金剛山國際旅遊局。

金正恩在會議中表示,已經不可能與南韓尋求統一,並指責青瓦台當局企圖瓦解平壤政權,透過吸收來統一,「我們不想要戰爭,但我們也無意避免。」

北韓近日進行了一系列的導彈測試,且金正恩去年底公開表示,朝韓關係(南北韓)不再是同一民族的關係,是敵對的兩個國家關係,交戰國關係早已固定下來,永遠無法統一。

分析人士指出,由於數十年來的政策被打破,改變南北韓之間的關係,可能導致朝鮮半島局勢惡化,而北韓外交部可能會接管處理與南韓的關係,而這一改變也替未來在戰爭中可能動用核武提供了理由。